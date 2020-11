Người đóng Darth Vader trong 'Chiến tranh giữa các vì sao' qua đời

David Prowse sinh năm 1935. Ông được nhớ đến nhiều nhất với vai người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ của Darth Vader trong loạt phim Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao, gồm Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977), Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) và Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983).

Nhân vật Darth Vader sau này trở thành một trong những nhân vật phản diện tiêu biểu của điện ảnh thế giới.

David Prowse - người đàn ông sau chiếc mặt nạ của Darth Vader. (Ảnh: AP)

Vốn là vận động viên cử tạ, David Prowse đã giành chức vô địch cử tạ Anh năm 1962 và từng đại diện cho nước Anh thi đấu môn cử tạ tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung diễn ra ở Brisbane (Australia).

Trong số vai diễn tiêu biểu của David Prowse có vai quái vật Frankenstein trong các phim Casino Royale (1967), The Horror of Frankenstein (1970) và Frankenstein and the Monster from Hell (1974). Ông cũng tham gia bộ phim A Clockwork Orange (1971).

David Prowse với bộ đồ Green Cross Code Man với sứ mệnh đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em. (Ảnh: Sky)

Năm 1975, ông trở thành nhân vật nổi tiếng khi giữ vai trò “Green Cross Code Man”, một hình mẫu siêu anh hùng quảng bá chiến dịch an toàn giao thông đường bộ cho trẻ em của Anh.

Sự gắn bó lâu dài và đóng góp của ông với chiến dịch là lý do để Hoàng gia Anh trao tặng ông Huân chương Thành viên Đế chế Anh (MBE) vào năm 2000. Đây là danh hiệu phong tặng cho những cá nhân có đóng góp về nghệ thuật, khoa học, thiện nguyện, phúc lợi xã hội và các dịch vụ công cộng khác.

David Prowse có một cuốn hồi ký Straight from the Force’s Mouth được xuất bản vào năm 2011. Câu chuyện về cuộc đời ông được kể lại trong bộ phim tài liệu I Am Your Father năm 2015.