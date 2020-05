Xe Trung Quốc Lynk & Co 05 bản giới hạn siêu đẹp

Tháng 9/2019, hãng xe Link & Co thuộc sở hữu của tập đoàn Geely đã cho ra mắt mẫu xe có tên gọi "05" - chiếc SUV Coupe dành riêng cho thị trường Trung Quốc, góp mặt vào dòng sản phẩm của Lynk & Co bên cạnh mẫu SUV 01, crossover 02 và sedan 03. Ngay lập tức, Lynk & Co 05 nhận được rất nhiều lời khen ngợi về thiết kế.

Tháng 3/2020, hãng xe Trung Quốc lại tiếp tục cho ra mắt Lynk & Co 05 Limited Edition tại một sự kiện Chiếc xe có ngoại hình bắt mắt với nước sơn đen bóng và các điểm nhấn màu đỏ.

Lynk & Co 05 Limited Edition.

Các dải màu đỏ xuất hiện nổi bật ở ngay mặt trước của xe, sau đó kéo dài trên nóc xe. Trong khi toàn bộ các phần còn lại của thân xe được sơn màu đen bóng.

Phiên bản 05 Limited cũng sở hữu các bánh xe màu đen mờ 20 inch đặc biệt, cùng dòng chữ "Limited Edition" ở đuôi xe.

Phía trong xe cũng là sự kết hợp giữa nội thất da màu đen và các điểm nhấn đỏ. Các ghế ngồi thể thao được bọc da lộn mềm mại, kết hợp với chỉ khâu và dây an toàn màu đỏ. Nhìn chung, nội thất của phiên bản 05 Limited cũng như bản thường được đánh giá là đẹp và mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi trong xe. Tuy nhiên, xe lại không bán ở các thị trường khác ngoài Trung Quốc.

Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 05 Limited Edition là một động cơ 2.0 lít như đã thấy trong các mẫu xe khác, với mô-men xoắn 251 mã lực và 258 lb-ft (349 Nm), kết hợp hộp số tám cấp cung cấp năng lượng cho cả bốn bánh.

Cận cảnh Lynk & Co 05 Limited Edition siêu đẹp: