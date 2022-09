Người đăng clip cảnh sát đánh nam thiếu niên ở Sóc Trăng có vi phạm pháp luật?

(VTC News) -

Chiều 30/9, Ban Tuyên giáo tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công an tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức vụ cảnh sát đánh nam thiếu niên.

Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: Thanh Tiến)

Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên đặt câu hỏi việc đăng clip cảnh sát đánh 2 thiếu niên ở Sóc Trăng lên mạng xã hội có vi phạm pháp luật?

Trả lời câu hỏi, ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng cho hay, qua nghiên cứu của ngành Thông tin Truyền thông, căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 32 Bộ Luật Dân sự - Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích công cộng.

Trong trường hợp này, người dân đang phát tán clip về một hành vi trái pháp luật để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc tố giác tội phạm thì cá nhân không cần xin phép người vi phạm trong hình ảnh.

"Trong đoạn clip này, một số cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu đã có những hành vi vi phạm quy định của ngành, vì vậy việc phát tán clip này, theo chúng tôi không vi phạm pháp luật", ông Bắc nói.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, đây là sự việc đáng tiếc, không ai muốn, các cán bộ, chiến sĩ đã vi phạm quy định, làm ảnh hưởng uy tín đến ngành Công an, Công an Sóc Trăng cũng như lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sóc Trăng, sáng nay Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến làm việc theo quy trình để xử lý những người có liên quan.

"Trong Tổ tuần tra có 5 người, có 3 người thực hiện hành vi bạo lực với 2 nam thiếu niên này. 3 người có hành vi bạo lực bị tước danh hiệu CAND gồm: Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời (người đi chung nhưng không căn ngăn đồng đội); kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng xuống làm cán bộ đối với Đại úy Hứa Trường An do không quán xuyến được cán bộ, chiến sĩ trong Tổ", Đại tá Sol thông tin.