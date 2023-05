Người đàn ông ở Hà Nội tử vong sau vài ngày giết mổ lợn

(VTC News) -

Chiều 15/5, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, địa bàn vừa ghi nhận 2 ca mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó 1 người tử vong.

Người thứ nhất mắc liên cầu khuẩn lợn là nam 48 tuổi, ở xã Phú Châu, huyện Ba Vì. Người này tham gia giết mổ lợn bệnh. Trong quá trình giết mổ, anh không sử dụng biện pháp bảo hộ.

Hai ngày sau khi giết mổ lợn, người đàn ông sốt cao, rét run, mệt mỏi, đau cơ, đau mỏi người, buồn nôn, nôn. Sau đó một ngày, anh bị ban xuất huyết vùng đầu và trên cơ thể nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

Anh được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết do liên cầu lợn và được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105 để điều trị. Người đàn ông tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn.

Người thứ hai là nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ. Người này làm nghề bán thịt lợn tại chợ Đông Phương Yên.

Một ngày sau khi bán hàng trở về nhà, chị sốt cao, đau đầu, buồn nôn, ý thức kém, lơ mơ và được người nhà đưa vào Bệnh viện Quân y 103 điều trị. Tại đây, chị được lấy mẫu dịch não tủy nuôi cấy và kết quả dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn (Streptococcus suis).

Bệnh liên cầu khuẩn lây từ lợn bệnh sang người gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. (Ảnh minh hoạ)

Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc bệnh này, trong đó 1 ca tử vong. Cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca mắc.

Bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis (S.suis) gây ra, là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường xuất hiện triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh.

Theo CDC Hà Nội, bệnh liên cầu khuẩn lây từ lợn bệnh sang người gồm 3 thể: Nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy từng thể mắc mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, có trường hợp mắc ngay từ đầu đã nặng.

Ăn các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn chưa nấu chín, như tiết canh, nem chua, nem chạo... dễ mắc liên cầu khuẩn lợn. Không chỉ ăn tiết canh, thịt tái sống, mà ngay cả việc tiếp xúc với lợn ốm, lợn chết cũng có nguy cơ khiến cho người giết mổ lợn bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn thông qua các tổn thương, các vết trầy xước trên da.

Vi khuẩn gây bệnh liên cầu Streptococcus suis có thể sống ở nhiệt độ 60 độ C trong 10 phút, 50 độ C trong 2 giờ và 10 độ C trong 6 tuần.

CDC Hà Nội khuyến cáo, cách phòng bệnh tốt nhất là người dân không nên ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín; không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, chết hoặc sản phẩm từ lợn không bảo đảm vệ sinh; không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề.

Đặc biệt, người dân không nên sơ chế thịt lợn sống bằng tay trần, nhất là khi có vết thương ở tay; rửa tay sạch sau khi chế biến. Người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn, thường xuyên rửa tay với xà phòng; tiêu hủy lợn bệnh, lợn chết theo đúng quy định. Khi có biểu hiện mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

MAI KHÔI