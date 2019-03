Người đàn bà xứ núi tay không hạ gục tên cướp cầm dao giữa đêm

Ngày 14/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Tấn Vĩnh (22 tuổi; ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23h ngày 13/3, bà Đoàn Thị B. (56 tuổi; ngụ khóm An Định B, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) đang nằm ngủ bên hành lang ngôi miếu cạnh nhà thì nghe có tiếng xe máy chạy đến.

Khi vừa tỉnh giấc, bà B. nhìn thấy bóng một thanh niên đang tiến lại gần nên bà này lập tức tháo sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ giấu trong áo gối.

Ngay lập tức, tên cướp dùng dao kề vào cổ bà B. để yêu cầu nạn nhân giao nộp tiền và vàng đã cất giấu, nếu không sẽ ra tay sát hại dã man.

Trong lúc tính mạng gặp hiểm nguy, bà B. nhanh trí giả vờ đồng ý nhưng yêu cầu tên cướp bỏ dao xuống đất. Tưởng là thật nên khi vừa lom khom tìm chỗ bỏ dao, tên cướp bị bà B. ôm chặt rồi hô hoán cho người thân đến hỗ trợ.

Nghe tiếng kêu cứu của bà B., một người cháu đang ở trong nhà cùng một phụ nữ xứ núi khác chạy đến khống chế rồi dùng dây trói tên cướp này lại để giao cho cơ quan công an địa phương xử lý.

