Người bị bệnh tiểu đường 'ngồi trên đống lửa' giữa đại dịch COVID-19

"Cho đến khi tôi biết đến công trình nghiên cứu quốc tế Dây thìa canh sạch chuẩn GACP thì sức khỏe đã được cải thiện. Nhờ đó tôi bớt lo sợ hơn khi dịch bệnh bùng phát trở lại lần 2....", là tâm sự của ông Nguyễn Văn Đức, 26 Hàng Đồng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vừa kiểm soát đường huyết vừa chống COVID-19

Ông Nguyễn Văn Đức vốn là thợ thủ công truyền thống chuyên chế tác ra các sản phẩm đồng mỹ nghệ. Hơn 10 năm nay, ông phải sống chung với bệnh tiểu đường tuýp 2 nên ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, sức đề kháng yếu…

Ôn Nguyễn Văn Đức bị bệnh tiểu đường hơn 10 năm.

Ông Đức chia sẻ: “Tôi thấy sụt cân nhiều quá nên đi khám ở bệnh viện Quân y 108 mới phát hiện ra bệnh tiểu đường, lúc đó chỉ số đường huyết là 12,5 mmol/l. Tôi uống thuốc tiểu đường đều đặn nên dần dần chỉ số giảm xuống còn hơn 9 phẩy. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 - khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát thì chỉ số đường huyết của tôi lại không ổn định, có lúc tăng lên đến 18 phẩy”.

Theo lời kể của ông Đức, nguyên nhân của đường huyết không ổn định là do ông đã mắc một số sai lầm trong quá trình vừa điều trị bệnh tiểu đường vừa phòng COVID-19 như:

- Theo khuyến cáo của Bộ y tế, người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền tiểu đường nên hạn chế ra ngoài, không tập trung đông người… ông Đức chấp hành nghiêm chỉnh điều này và do hạn chế ra ngoài nên ông bỏ luôn tập luyện hàng ngày.

- Mặc dù biết, người tiểu đường phải dùng thuốc cả đời. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp, vì lo sợ lây nhiễm, ông đã tự ý giảm liều để kéo dài thời gian dùng thuốc và tái khám.

- Thêm vào đó ông chủ quan nghĩ rằng “bệnh đã ổn” khi đường huyết chỉ dao động từ 7,5 - 9 mmol/l…. trong khi chỉ số đường huyết an toàn phải là dưới 7 mmol/l.

Ông Đức than thở: “Do mắc những sai lầm trong điều trị bệnh nên đường huyết của tôi tăng vọt lên trên 18 phẩy. Đúng lúc đang dịch COVID-19 thì tôi phải nhập viện cấp cứu. Lúc này còn phát hiện thêm tôi bị rối loạn mỡ máu. Theo lời cảnh báo của ông sĩ người mắc song hành 2 bệnh tiểu đường và rối loạn mỡ máu như tôi sẽ rất khó ổn định đường huyết, đồng thời nguy cơ biến chứng nặng và tỉ lệ tử vong cao hơn rất nhiều lần nếu không may nhiễm covid. Đến lúc này, tôi thực sự lo lắng.

Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ quẩn, nhỡ ra mà bị nhiễm COVID-19 thì điều trị khó khăn, phải cách ly, khổ vợ khổ con… tôi lại lạnh hết cả sống lưng, nếu có mệnh hệ gì thì… Thật may sau đó tôi đã tìm được giải pháp hạ và ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng tiểu đường hiệu quả”.

TPBVSK Diabetna – bảo bối giúp tôi kiểm soát và ổn định đường huyết trong mùa dịch.

Bí quyết “vàng” giúp kiểm soát đường huyết

Từ lâu ông Đức tìm hiểu về phương pháp Đông Tây y kết hợp trong điều trị tiểu đường nhưng trên thị trường nhiều sản phẩm quá, thật khó để lựa chọn. Sau một lần xem chương trình thời sự, ông thấy đưa tin về công trình nghiên cứu quốc tế tìm ra 9 hoạt chất mới có tác dụng hạ đường huyết mạnh chỉ có trong Dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế (nguyên liệu sản xuất sản phẩm Diabetna).

“Sau khi tìm hiểu về công dụng của dây thìa canh sạch chuẩn quốc tế cũng như sản phẩm Diabetna trên những trang thông tin chính thống và hỏi thăm cả những trường hợp đang sử dụng Diabetna, tôi đã quyết định sử dụng sản phẩm này", ông Đức nói.

Ông Đức đưa ra lý do chọn sản phẩm:

Thứ nhất, Diabetna là sản phẩm duy nhất kế thừa công trình nghiên cứu quốc tế về Dây thìa canh đạt chuẩn GACP - WHO, được thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học, giáo sư Việt Nam - Hàn Quốc. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện được 9 hoạt chất có tác dụng hạ đường huyết mạnh trong Dây thìa canh được sử dụng để sản xuất sản phẩm Diabetna và cũng đã được quốc tế công nhận, đăng tải trên Tạp chí khoa học hàng đầu thế giới năm 2018.

Thứ hai, Dây thìa canh, thành phần chính của Diabetna, có tác dụng làm tăng bài tiết cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol huyết thanh và triglycerides, hạ LDL, giảm mỡ trong máu và trong gan. Điều này có nghĩa là khi sử dụng sản phẩm Diabetna, tôi sẽ có thể ổn định được cả đường huyết và cải thiện được tình trạng rối loạn mỡ máu của bản thân - một công đôi việc.

Thứ ba, Diabetna cũng đã được Viện đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa – Đại học Y Hà Nội đánh giá và công bố kết quả nghiên cứu lâm sàng về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm trong việc cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, điều khiến ông thấy yên tâm nhất là nguyên liệu dùng để sản xuất ra Diabetna được trồng trọt và thu hái từ vùng dược liệu Dây thìa canh sạch của công ty Nam Dược, đạt tiêu chuẩn GACP - WHO do Liên minh Châu Âu tài trợ và đã được Bộ Y Tế phê duyệt. Dược liệu từ vùng trồng Dây thìa canh sạch này tuân thủ các tiêu chí khắt khe về khí hậu, thổ nhưỡng, chọn giống, nhân giống, gieo hạt, chăm bón, thu hái, bảo quản theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới nên đảm bảo cho hoạt chất có hàm lượng hoạt chất đạt mức cao và an toàn nhất cho người sử dụng.

Nam Dược cũng là 1 trong số rất ít doanh nghiệp công khai minh bạch về nguồn dược liệu đầu vào và nhà máy sản xuất khi tổ chức đón tiếp rất nhiều đoàn bệnh nhân thăm quan vùng trồng và nhà máy. Nhiều người bệnh tiểu đường đã được “mắt thấy tai nghe” về vùng trồng và công nghệ đạt chuẩn GMP-WHO (thực hành và sản xuất thuốc tốt) sản xuất viên uống tiểu đường Diabetna.

Sơ đồ các cơ chế hạ đường huyết của Dây thìa canh theo tiêu chuẩn Châu Âu tại Hải Hậu, Nam Định.

Với những thông tin về sản phẩm đã tìm hiểu được, ông Đức yên tâm kết hợp Diabetna trong chế độ điều trị. Thật may mắn, chỉ sau 1 tháng sử dụng Diabetna kết hợp với thuốc điều trị, đường huyết của ông xuống còn 7 phẩy. Tiếp tục sử dụng 2 tháng tiếp theo, không chỉ đường huyết được ổn định, mà Cholesterol Toàn phần cũng duy trì ở mức 4,5 - 4,7.

Gần đây, ông bắt đầu uống thêm cả trà Diabetna, sau 2 bữa ăn sáng và tối, vừa để giải khát, vừa hỗ trợ giảm đường huyết. Trong thời gian dịch bệnh covid diễn biến phức tạp, ông luôn ý thức thực hiện các khuyến cáo của bộ y tế, hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn, dùng thuốc đông tây y kết hợp với ăn uống và tập luyện theo chỉ định của ông sĩ… nhờ vậy mà hiện nay, đường huyết của ông vẫn giữ được mức ổn định 6,5 - 6,7.

Kể từ khi biết và sử dụng sản phẩm Diabetna, sức khỏe của ông được cải thiện và tinh thần cũng thư thái, lạc quan hơn rất nhiều. Ông không còn bị ám ảnh bởi nguy cơ bị tử vong do covid nữa. Vì vậy, ông muốn chia sẻ bí quyết của mình tới những bệnh nhân cùng cảnh ngộ như ông để họ có thêm 1 giải pháp hạ và ổn định đường huyết, tự tin đối mặt với dịch COVID-19 đang bùng phát lần 2 này.