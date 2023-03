Ngôi sao Hollywood Matthew Mcconaughey và Woody Harrelson thăm Nhà tù Hỏa Lò

(VTC News) -

Chiều 10/3, trang thông tin chính thức của di tích Nhà tù Hỏa Lò cập nhật hình ảnh đoàn khách đặc biệt tới tham quan. Theo thông tin từ phía quản lý di tích, đoàn khách này bao gồm các nghị sĩ Mỹ cùng các diễn viên nổi tiếng của Hollywood như: Woody Harrelson và Matthew Mcconaughey.

2 tài tử Hollywood cùng đoàn tham quan chụp hình lưu niệm tại Nhà tù Hỏa Lò.

Matthew McConaughey - diễn viên phim True Detective (Thám tử chân chính) diện áo thun xám, quần sáng màu, trầm ngâm thăm khu di tích. Trong khi đó Woodrow Tracy Harrelson diện bộ đồ giản dị màu xanh tập trung lắng nghe thuyết trình về Nhà tù Hỏa Lò.

Hình ảnh giản dị, gần gũi của 2 ngôi sao Hollywood khi xuất hiện ở di tích Nhà tù Hỏa Lò khiến người hâm mộ ở Việt Nam không khỏi phấn khích.

Matthew McConaughey nghiêm túc lắng nghe thuyết trình về di tích.

Liên hệ với hotline của di tích Nhà tù Hỏa Lò, VTC News được xác nhận: "Đúng là chiều nay có đoàn khách là các nghị sĩ Mỹ và diễn viên Hollywood ghé thăm di tích. Đoàn khá đặc biệt nên ngay khi họ xuất hiện ở khu di tích đã khiến nhiều người chú ý".

Người này cũng cho biết thêm, đoàn khách chủ động tới thăm Nhà tù Hỏa Lò vì muốn tìm hiểu về khu di tích chứ không phải tới theo chương trình hoặc lời mời nào từ BQL.

Ngôi sao Woody Harrelson giản dị trong chuyến tham quan.

Matthew David McConaughey sinh năm 1969, anh được đông đảo khán giả yêu mến khi tham gia hàng loạt bộ phim đình đám như: Bối rối và sửng sốt (Dazed and Confused - 1993), The Next Generation (Thế hệ tiếp theo), A Time to Kill (Trả mạng)...

Năm 2013, Matthew McConaughey đoạt giải Oscar và Quả Cầu Vàng cho phần thể hiện của anh trong bộ phim Căn bệnh thế kỉ.

Năm 2005, Matthew David McConaughey được bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.

Woody Harrelson sinh năm 1961, anh nổi tiếng với nhiều bộ phim như: White Men Can't Jump (Đàn ông da trắng không thể nhảy), Natural Born Killers (Kẻ giết người bẩm sinh), Zombieland (Vùng đất xác sống)...

An Nguyên