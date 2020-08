Ngôi làng ven sông Hồng tất bật may cờ Tổ quốc phục vụ Quốc khánh 2/9

Những ngày này, xưởng may của gia đình anh Nguyễn Văn Phục (thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) đang tất bật với công việc in ấn, cắt may để cung ứng hàng nghìn lá cờ Tổ Quốc phục vụ dịp Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới.