Ngôi chùa nào ở Hà Nội giữ kỷ lục kiến trúc độc đáo nhất châu Á?

Chùa Một Cột

Chùa Một Cột nằm trong khuôn viên bảo tàng Hồ Chí Minh, cạnh quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân và du khách có thể kết hợp đi thăm chùa cùng với Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Hoàng thành Thăng Long… cũng nằm trong khu vực.

Chùa Một Cột là biểu trưng của đạo Phật, của giác ngộ tự giác (hạnh phúc, tự do), có ý nghĩa văn hóa, tôn giáo to lớn nhưng quy mô lại thu nhỏ với lối kiến trúc độc đáo vượt qua tất cả các kiến trúc đương thời.

Ngày 12/11/2012, sau nửa thế kỷ được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật quốc gia, chùa Một Cột chính thức đón nhận kỷ lục "Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á" do tổ chức kỷ lục châu Á trao tặng. Ngôi chùa này cũng là kỷ lục châu Á đầu tiên của Việt Nam ở lĩnh vực kiến trúc tôn giáo.