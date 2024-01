Ngoại hình khác lạ của nữ MC VTV - 'hotgirl nói 7 thứ tiếng'

(VTC News) -

Mới đây, MC Khánh Vy chia sẻ hình ảnh mới với mái tóc màu bạch kim khiến khán giả bất ngờ. Khác với hình ảnh dịu dàng, nữ tính thường thấy, Khánh Vy trở nên cá tính hơn với màu tóc mới.

MC Khánh Vy gây bão mạng xã hội với hình ảnh mới.

Hình ảnh mới của Khánh Vy nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Dưới bài viết, nhiều khán giả dành lời khen ngợi về sự thăng hạng nhan sắc của MC Đường lên đỉnh Olympia.

MC Khánh Vy sinh năm 1999, nổi tiếng với biệt danh "hotgirl 7 thứ tiếng" sau khi clip cô "nhại" lại 7 ngôn ngữ: tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Việt nổi tiếng trên mạng cã hội.

Trước khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia, cô từng tham gia dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như: IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up.

Trước khi bén duyên với VTV, Khánh Vy từng làm MC cho bản tin Thời sự quốc tế của VTC1 khi mới học Đại học.

Ngoài việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu trang Facebook hơn 1 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube riêng với hơn 1,35 triệu người theo dõi với các video chia sẻ bí quyết học tiếng Anh.

Khánh Vy hiện đang là một trong những gương mặt MC được yêu thích của VTV.

Ở tuổi 24, ngoài sự nổi tiếng là một MC song ngữ, cô sở hữu nhiều tài sản đáng mơ ước so với các bạn đồng trang lứa.

Khánh Vy đã có ngôi nhà của riêng mình và đón bố mẹ lên Hà Nội ở cùng. Đầu năm 2023, cô còn tậu thêm một căn chung cư tại TP.HCM để tiện cho công việc.

Mới đây, cô cũng tự tặng cho bản thân một chiếc xe sang vào dịp 20/10 sau một thời gian chăm chỉ làm việc.