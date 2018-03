Ngô Thanh Vân được tạp chí hàng đầu Na Uy đưa lên trang bìa

(VTC News) - Hình ảnh của Ngô Thanh Vân xuất hiện trên trang bìa tờ Dagbladet của Na Uy cùng phần phỏng vấn độc quyền khiến nhiều người tỏ ra rất bất ngờ.

Có thể nói 2017 là năm rất đáng nhớ của Ngô Thanh Vân khi cô liên tiếp gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim ảnh. Bên cạnh việc xuất hiện trong 2 bộ phim Hollywood đình đám là Star Wars: The Last Jedi và Birght thì nữ diễn viên còn lọt vào Top 50 ngôi sao Hollywood do IMDB bình chọn cũng như lọt top 41 ngôi sao được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Dagbladet.

Đặc biệt, mới đây Ngô Thanh Vân còn khiến người hâm mộ Việt tự hào khi xuất hiện trên trang bìa tờ báo lớn nhất của Nauy mang tên Dagbladet. Không chỉ vậy, tờ báo này còn có một bài phỏng vấn độc quyền nữ diễn viên được dàn trong 2 trang giấy. Hình ảnh của "đả nữ" xuất hiện cả trên bản báo giấy và điện tử.

Ngô Thanh Vân xuất hiện trên trang bìa tạp chí Dagbladet của Na Uy.

Bài viết chia sẻ về hành trình của "đả nữ" khi tham gia bộ phim Start Wars.

Ngô Thanh Vân từng cùng mẹ định cư ở Na Uy và lấy tên là Veronica Ngo từ năm 16 tuổi. Ngoài ra, bài viết này còn vinh danh cô với tư cách người Na Uy đầu tiên được tham gia bộ phim đình đám của Hollywood Start Wars. Được biết, báo giấy được phát hành hôm nay 27/2.

Tạo hình của Ngô Thanh Vân trong "Star Wars: The Last Jedi".

Video: Ngô Thanh Vân lấy nước mắt khán giả với phim ngắn về mẹ

Trung Ngạn