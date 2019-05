Ngô Thanh Vân bất ngờ có mặt trên phim trường của đạo diễn đoạt Oscar

Đầu năm nay, tờ Deadline đưa tin Spike Lee – đạo diễn từng đoạt giải Oscar sẽ thực hiện một bộ phim có nhân vật chính là người lính trở về từ cuộc chiến tại Việt Nam trước 1975. Tác phẩm có tựa đề Da 5 Bloods. Bởi vậy, tháng 5 này, vị đạo diễn tài năng cùng ê kíp có mặt tại Việt Nam để ghi hình.

Ngày 16/5 vừa rồi, Spike Lee đăng một tấm hình chụp chung với “đả nữ” Ngô Thanh Vân ở TP.HCM lên mạng xã hội. "Cô Veronica Ngo (tức Ngô Thanh Vân) trong vai Hanoi Hannah cùng đại tướng Lee. Ngày 40, phim Da 5 Bloods", ông viết. Bức hình nhận được hơn 13 nghìn lượt thích cùng những bình luận đặt nghi vấn rằng nữ diễn viên sẽ tham gia vào dự án này.

Spike Lee đăng tải hình chụp chung với Ngô Thanh Vân lên mạng xã hội.

Ngoài ra, vị đạo diễn 62 tuổi còn đăng một tấm hình khác cho thấy Ngô Thanh Vân có mặt trong một phân cảnh. Tuy nhiên, cô vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức cho những nghi vấn trên.

Nếu điều này là sự thật, Ngô Thanh Vân sẽ hợp tác cùng những cái tên nổi tiếng như Chadwick Boseman (ngôi sao thủ vai Black Panther), Delroy Lindo, Clarke Peters, Isiah Whitlock Jr., Giancarlo Esposito, Norm Lewis… Dự án bắt đầu được khởi quay từ ngày 23/3, quay ở Việt Nam và Thái Lan.

Da 5 Bloods là tác phẩm kể về hành trình đi vào rừng sâu để tìm lại "sự hồn nhiên đã mất" của những người lính, đồng thời "hàn gắn những vụn vỡ trong lòng" họ trong một câu chuyện về "sự chuộc lỗi cho tâm hồn".

Vị đạo diễn tài ba Spike Lee.

Spike Lee sinh năm 1957, là đạo diễn kỳ cựu người Mỹ chuyên khai thác các vấn đề xã hội. Thành công của những bộ phim như Do the Right Thing (1989), Jungle Fever (1991), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) có sự đóng góp không nhỏ của ông.

Spike Lee là đạo diễn kiêm đồng biên kịch của bộ phim BlacKkKlansman vừa đoạt giải Kịch bản chuyển thể hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2019. Da 5 Bloods là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên Spike Lee làm đạo diễn cho một phim của Netflix.