'Ngộ Không' Trương Vệ Kiện: Tuổi thơ bị cha đánh đập và nỗi đau 2 lần mất con

(VTC News) -

Trương Vệ Kiện sinh ngày 8/2/1965 tại Hong Kong. Anh nổi tiếng với phong cách diễn hài độc đáo và từng được coi là đối thủ của vua hài Châu Tinh Trì. Khán giả Việt Nam rất hâm mộ nam diễn viên qua hàng loạt bộ phim như: Tây du ký 1996, Lộc Đỉnh ký, Tiểu Bảo và Khang Hy, Tiểu Ngư Nghi và Hoa Vô Khuyết, Như Ý Cát Tường....

Trái ngược với thành công trong sự nghiệp, cuộc sống riêng của Trương Vệ Kiện gặp rất nhiều biến cố. Thuở nhỏ, anh không may mắn có được tình thương của cha; đến tuổi xế chiều già lại không có được niềm vui bên con trẻ.

Trương Vệ Kiện khi đóng phim "Thiếu niên Trương Tam Phong".

Tuổi thơ nhiều cay đắng

Cha của Trương Vệ Kiện là thủy thủ. Ông xa nhà thường xuyên nhưng mỗi khi trở về, thứ ông dành cho vợ con lại là những trận đòn roi. Những trận đòn tàn bạo của người cha đã trở thành mỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng Trương Vệ Kiện.

Sau này khi đã nổi tiếng, Trương Vệ Kiện vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc về tuổi thơ bên người cha ưa bạo lực. Nam diễn viên nói: "Lúc đó tôi rất sợ cha, luôn muốn ông sớm rời khỏi nhà. Thậm chí năm tôi 7 tuổi, tôi còn nghĩ đến chuyện liệu mình có bị cha đánh đến chết không?".

Năm Trương Vệ Kiện 14 tuổi, cha bỏ ba mẹ con anh để đi theo tình nhân. Kể từ đó tới nay, họ không hề liên lạc với nhau. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không cảm thấy tiếc nuối vì mất liên lạc với cha. Bây giờ, tôi cũng không biết ông đang ở đâu. Thực lòng, tôi không có nhiều tình cảm dành cho ông.

Nếu ông không bỏ mẹ con tôi đi, tôi đâu phải vất vả kiếm tiền từ khi còn quá trẻ. 17 tuổi, tôi đã phải đi hát ở các quán rượu để nuôi sống bản thân và gia đình. Tôi đỗ trường luật nhưng cũng không thể theo học vì không có tiền".

Trương Vệ Kiện khi mới bước chân vào con đường diễn xuất.

Cuộc đời của Trương Vệ Kiện chuyển sang trang mới vào năm 19 tuổi, khi anh tham gia cuộc thi tuyển diễn viên của Đài TVB. Sau rất nhiều nỗ lực, nam diễn viên vươn lên thành ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tên tuổi của Trương Vệ Kiện gắn liền với những bộ phim ăn khách bậc nhất của Hong Kong. Trong số đó, không thể không nhắc tới phim Tây du ký sản xuất năm 1996.

Nếu tác phẩm năm 1986 do Lục Tiểu Linh Đồng đóng chính được đánh giá là bộ phim kinh điển về hành trình thỉnh kinh của 4 thày trò Đường Tăng thì phiên bản của đài TVB do Trương Vệ Kiện đóng chính Tôn Ngộ Không lại được công chúng yêu thích vì nét dí dỏmc rất riêng. Vai Tôn Ngộ Không dưới diễn xuất của Trương Vệ Kiện trở nên đáng yêu, hài hước hơn so với phiên bản của Lục Tiểu Linh Đồng. Tới nay, nhắc tới nhân vật Tôn Ngộ Không, trừ Lục Tiểu Linh Đồng ra, người được nhớ đến nhiều nhất vẫn là Trương Vệ Kiện.

Trương Vệ Kiện vào vai Tôn Ngộ Không.

Hai lần mất con

Năm 1993, Trương Vệ Kiện gặp Tuyên Huyên khi đóng chung phim Truy nhật hào hùng. Họ yêu nhau trong vòng 2 năm rồi chia tay. Tuyên Huyên từng có lần chia sẻ trên truyền thông, cô cảm nhận Trương Vệ Kiện là mẫu đàn ông khá truyền thống, không thích người phụ nữ bên cạnh có sự nghiệp vững chãi hơn. Do đó, cặp đôi không thể tiếp tục sánh bước bên nhau.

Sau khi chia tay Tuyên Huyên, Trương Vệ Kiện hẹn hò với Trương Tây. Thời điểm này, sự nghiệp của nam diễn viên đã bắt đầu khởi sắc. Anh mang tất cả số tiền kiếm được đầu tư vào bất động sản và thua lỗ. Thế nhưng, Trương Tây vẫn nhất quyết ở bên cạnh, động viên, cổ vũ anh. Nhớ lại khoảng thời gian đó, nam diễn viên xúc động chia sẻ: "Trước đây tôi cũng từng quen khá nhiều cô bạn gái nhưng chưa từng có ai đem lại cảm giác như Trương Tây".

Trương Vệ Kiện còn nói thêm: "Khi gặp Trương Tây, tôi mới hiểu được hóa ra trên đời này có những người con gái chẳng cần bất cứ tiền tài, danh vọng gì vẫn ở bên bạn".

Trương Vệ Kiện và Trương Tây trong phim "Tân Lộc đỉnh ký".

Trong hôn lễ, vì thiếu thốn về kinh tế, Trương Tây phải mặc một cái váy cưới cũ. Mặc dù vậy, nữ diễn viên vẫn hạnh phúc và mãn nguyện khi được ở bên Trương Vệ Kiện. Sau đám cưới, cô đặt gia đình lên vị trí u tiên hàng đầu, hơn cả sự nghiệp diễn xuất. Chính điều này khiến cho nam diễn viên càng trân trọng vợ hơn.

Trong lần mang thai đầu tiên năm 2008, Trương Tây sinh non ở tháng thứ 8. Em bé chưa kịp sống trong tình yêu thương của bố mẹ đã phải ra đi mãi mãi. Trương Tây suy sụp. Để vợ không rơi vào trầm cảm, Trương Vệ Kiện không nhận lời đóng phim, ở nhà chăm sóc Trương Tây. Anh mua chó cưng, sách về thời trang, thiết kế và những đồ chơi vợ thích về nhà.

Chuyện tình của Trương Vệ Kiện và Trương Tây luôn được nhiều người ngưỡng mộ.

Ít lâu sau đó, vợ chồng Trương Vệ Kiện lại đón tin vui. Không ngờ, chỉ qua vài tháng, vợ anh sẩy thai. Lần này còn để lại di chứng khiến Trương Tây mất đi khả năng làm mẹ. Trương Vệ Kiện lại một lần nữa bỏ mặc công việc, không liên lạc với bạn bè, chỉ ở bên chăm sóc vợ.

Khi đó, dù rất đau khổ nhưng Trương Vệ Kiện không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tỏ ra thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ. Nhiều năm trôi qua, nam diễn viên mới có thể chia sẻ về chuyện này.

Anh tâm sự: "Năm đó, tôi không nghĩ đến nỗi đau của bản thân mà chỉ lo lắng cho vợ. Nhìn vợ buồn phiền, tôi thấy bất lực. Nhiều lúc tôi nghĩ đó đã là nỗi đau thuộc về quá khứ. Nhưng gần đây, khi tham dự một lễ cầu siêu cho thai nhi do nhà thờ tổ chức, tôi mới phát hiện nỗi đau đớn năm xưa vẫn còn nguyên. Khi mất con, nhiều người thường chỉ nghĩ đến nỗi đau mà người mẹ phải chịu đựng. Hiếm ai chú ý đến người đàn ông. Là một người cha chứng kiến con mình ra đi, tôi hiểu mất mát đó xót xa đến đâu".

Nam diễn viên ngậm ngùi nói thêm: "Tôi chưa bao giờ được làm cha và cũng chưa khi nào nhận được tình thương từ cha ruột".

Trải qua nhiều thăng trầm, Trương Vệ Kiện và Trương Tây vẫn hạnh phúc bên nhau.

Không có con cái, Trương Vệ Kiện dành hết tình thương cho những người thân. Anh chăm sóc mẹ ruột rất chu đáo. Truyền thông Trung Quốc thường xuyên bắt gặp nam diễn viên đưa mẹ đi du lịch, đi chơi và mua sắm. Anh còn mua một căn hộ đầy đủ tiện nghi ngay gần bệnh viện lớn ở Hong Kong để tiện cho mẹ chăm sóc sức khỏe

Khi dịch COVID-19 bùng phát, nam diễn viên chọn cách ở lại Hong Kong suốt hơn 1 năm để chăm sóc mẹ, trong khi vợ anh ở Bắc Kinh. Nam diễn viên 56 tuổi hàng ngày đưa mẹ đi học cắm hoa để bà đỡ buồn bã.

Tới ngày 10/3 vừa qua, Trương Vệ Kiện chia sẻ hình ảnh tình tứ bên vợ cùng chia sẻ: "Một người đã phải tuân thủ thời gian cách ly 21 ngày tại Quảng Đông, để được gặp lại một người sau 515 ngày xa cách".

Trương Vệ Kiện hạnh phúc gặp lại vợ sau một thời gian dài xa cách vì COVID-19.

Hiện tại, ở tuổi 56, Trương Vệ Kiện không còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, cũng không được các đạo diễn ưu ái như trước. Thỉnh thoảng, công chúng còn bắt gặp anh biểu diễn tại một số sự kiện nhỏ. Nhưng dù cuộc sống thế nào, Trương Vệ Kiện vẫn luôn hạnh phúc vì có sự đồng hành của Trương Tây. Sau mấy chục năm gắn bó, họ vẫn dành cho nhau tình yêu và sự trân trọng như ngày đầu.