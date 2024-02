Nghịch pháo không rõ nguồn gốc, 4 trẻ em ở Thừa Thiên - Huế suýt mất mạng

(VTC News) -

Đến chiều 5/2 bốn bệnh nhi đến từ hai huyện của Thừa Thiên - Huế bị bỏng do pháo nổ vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Được biết trước đó, vào chiều 4/2 có 3 trẻ em (khoảng từ 3-14 tuổi) được người nhà đưa đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Nguyên nhân được xác định là do đốt thuốc pháo không rõ nguồn gốc được rao bán trôi nổi trên mạng xã hội.

Cách đó vài ngày, Bệnh viện Trung ương Huế cũng tiếp nhận một trẻ em ở huyện Phú Lộc bị bỏng nặng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc đốt pháo không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khoẻ cho 1 trong 4 bệnh nhi bị bỏng nặng do nghịch pháo không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Mai Trang)

Được biết, sau khi cấp cứu thì 2 bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được chuyến đến điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Cấp cứu Nhi (Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế) trong tình trạng bị bỏng rát vùng mặt, đang được điều trị truyền dịch và kháng sinh. Đáng chú ý, bệnh nhi 3 tuổi có độ bỏng sâu, diện tích bỏng là 16% ở vùng bàn tay, cẳng chân và mặt bị sưng phù.

Hai bệnh nhi còn lại được Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình di chứng, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Phẫu thuật Tạo hình. Trong đó, bệnh nhi trú huyện Phú Lộc bị bỏng diện rộng vùng mặt, cẳng chân, bàn tay, bụng và ngực với diện tích bỏng được chuẩn đoán là 12%. Vùng da tay bị cháy sâu và đang được các bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật vài ngày tới.

May mắn cả 4 bệnh nhi được nhập viện và điều trị kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. (Ảnh: Mai Trang)

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, may mắn cả 4 bệnh nhi kể trên được tiếp nhận kịp thời và được các y, bác sĩ tích cực hồi sức nên mới qua được cơn nguy kịch.

Trước đó Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thừa Thiên - Huế) cũng phối hợp, phát hiện Phạm Văn Khánh (SN 1980, trú tổ 10, phường Phú Bài), người có ký hợp đồng với chủ cửa hàng kinh doanh pháo hoa số 3 (54 Nguyễn Văn Thương, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi buôn bán và tàng trữ 21 giàn pháo hoa các loại, tổng trọng lượng khoảng 17kg, không có hoá đơn chứng từ. Số pháo hoa này nghi là giả mạo pháo hoa của Bộ quốc phòng.

Ngoài ra, lực lượng công an phát hiện 18 giàn pháo hoa thuộc diện phải thu hồi về nhà máy nhưng vẫn đang được bày bán tại cửa hàng nói trên. Làm việc với công an, Phạm Văn Khánh khai việc mua số pháo này từ Hà Nội về bán, không có hoá đơn chứng từ. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thừa Thiên - Huế đang tạm giữ số pháo trên để giám định và xử lý.