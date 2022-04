Nghi phạm bắn 2 người ở Hải Phòng dương tính với ma túy, tàng trữ nhiều dao kiếm

(VTC News) -

Tối 8/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang phối hợp với Công an quận Ngô Quyền hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý Hoàng Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại 79 đường Ngô Quyền, Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hoàng Mạnh Hùng là nghi phạm dùng súng hoa cải bắn 2 người đàn ông vào tối 7/4.

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của Hoàng Mạnh Hùng, công an thu giữ 1 súng lục, 6 viên đạn, 2 vỏ đạn và 21 dao kiếm các loại.

Qua kiểm tra nhanh, Hoàng Mạnh Hùng dương tính với chất ma túy.

Công an thu giữ nhiều hung khí của nghi phạm.

Khoảng 19h ngày 7/4, tại trước số 79 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai (Ngô Quyền, Hải Phòng), Hoàng Mạnh Hùng dùng súng dạng hoa cải bắn gây thương tích cho anh P.V.T. (SN 1980, trú cùng phường) và N.V.M. (SN 1973, trú tại Nguyễn Cộng Hòa, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do do mâu thuẫn giữa nghi phạm và 2 nạn nhân.

Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.