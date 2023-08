Nghi án bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị bị bắt cóc: Công an thông tin bất ngờ

(VTC News) -

Liên quan đến nghi án bé gái 8 tuổi bị bắt cóc ở Quảng Trị, tối 20/8, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa mời ông Bùi C. (nghi can trong vụ việc) lên làm việc và sau đó cho ông này về nhà vì chưa đủ cơ sở để xác định ông Bùi C. có hành vi bắt cóc trẻ em.

Lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong cho biết thêm, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu và điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong, thời gian gần đây, ông Bùi C. có biểu hiện hay quên, khi uống rượu bia vào thì "đi không có định hướng".

Ông Bùi C. tại thời điểm bị người dân và lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tại khu vực cây xăng xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ)

Tối 19/8, sau khi đi "việc làng việc họ" xong, ông này đến một hàng quán ở thôn Hà Xá (xã Triệu Ái) ăn cháo và uống một lon bia. Tại đây, có 2 cháu nhỏ đến chơi nên ông C. nói "đi với ông, ông mua kẹo cho". Sau đó, một cháu bé lên xe ông ngồi rồi được ông này chở đi. Khi đến quán cháo bột Diên Sanh (ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), ông Bùi.C hỏi đường về TP Đông Hà và được chỉ đường. Khi ông B.C quay xe về hướng TP Đông Hà thì bị người nhà cùng lực lượng chức năng giữ lại.

Lãnh đạo Công an huyện Triệu Phong cho biết thêm: "Hiện có xuất hiện thông tin ông Bùi C. có thực hiện những hành vi đưa ra bờ sông, sờ soạng... cháu bé nhưng qua điều tra, chúng tôi thấy không có chuyện này".

Trước đó, như VTC News đưa tin, khoảng 20h ngày 19/8, bé Tr.A. (8 tuổi, trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong) đang dạo chơi tại khu vực vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn trước cổng làng Hà Xá (xã Triệu Ái).

Trong lúc người thân không để ý, nghi phạm đi xe máy tiếp cận rồi đưa cháu Tr. A lên xe. Sau đó, nghi phạm chở cháu A. dọc theo tuyến Quốc lộ 1A ra Đông Hà, chạy lên đường Quốc lộ 9 hướng TP Đông Hà – thị trấn Lao Bảo.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân cháu bé nhanh chóng truy đuổi và trình báo lực lượng công an để phối hợp bắt giữ. Nghi phạm sau đó bị người dân cùng lực lượng công an bắt giữ khi đang chạy xe chở theo cháu bé đến trước khu vực cây xăng Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Danh tính nghi phạm sau đó được xác định là Bùi C. (SN 1960, trú tại thôn Trà Liên Đông, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong).

Theo lãnh đạo UBND xã Triệu Giang, nghi phạm C. có 5 người con, sống cùng vợ ở quê, làm nghề nông, vì lớn tuổi nên ông này thường ở nhà giữ cháu. Sáng ngày xảy ra vụ việc, ông C. tham gia việc họ hàng (tảo mộ) và sử dụng rượu bia. Ở địa phương, ông C. thường sử dụng rượu bia, khi say xỉn tâm lý không ổn định.

"Có thể tối qua, do quá say lại theo quán tính nghĩ cháu bé (bị hại) là cháu mình nên ông đã cho cháu này lên xe để chở về, nhưng lại đi lạc đường", lãnh đạo UBND xã Triệu Giang nhận định.