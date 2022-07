Nghề trông con cho người nổi tiếng với mức lương hơn 2 tỷ đồng mỗi năm

Khi đi ngang sạp bán tạp chí trong khu phố ở Los Angeles, Jennifer Schuur Herbert nhìn thấy dòng chữ trên trang bìa Us Weekly: "Anh ấy đã tằng tịu với bảo mẫu". Bên cạnh là bức ảnh Gwen Stefani và chồng cũ Gavin Rossdale - người đàn ông lén lút qua lại với vú em Melinda Mann trong 3 năm. Bức ảnh khác in hình Ben Affleck và Jennifer Garner. Biểu cảm của họ trông mệt mỏi khi đặt cạnh bảo mẫu Christine Ouzounian. Theo New York Times, cô gái 28 tuổi vướng tin đồn nảy sinh quan hệ bất chính với tài tử Batman.

Chuyện ngôi sao ngoại tình với người trông trẻ không còn mới, song vẫn là chủ đề gây bàn tán mỗi khi được nhắc đến.

Bảo mẫu "léng phéng" với ông chủ

Theo The Things, hôn nhân của ca sĩ Jessica Simpson và Eric Johnson tưởng chừng sụp đổ khi cô phát hiện chồng "léng phéng" với bảo mẫu. Kể từ đó, tất cả bảo mẫu được tuyển vào nhà Simpson đều không được phép có ngoại hình đẹp.

Ethan Hawke và Uma Thurman không may mắn như vậy. Năm 2004, sau 6 năm bên nhau, họ chính thức đường ai nấy đi vì Ethan quan hệ bất chính với Ryan Shawhughes - người chịu trách nhiệm chăm sóc hai con của họ.

Ban đầu, tài tử phủ nhận ngoại tình nhưng đến năm 2008, anh kết hôn với cô bảo mẫu năm xưa.

Tài tử Jude Law cũng bị phơi bày cuộc tình vụng trộm với người trông trẻ Daisy Wright trong khi đang hẹn hò diễn viên Sienna Miller. Kết quả, anh phải công khai xin lỗi bạn gái và người hâm mộ. Biệt danh "Don Juan của làng giải trí thế giới" của anh cũng từ đây mà ra.

Một trong những scandal ngoại tình chấn động nhất phải kể đến Arnold Schwarzenegger với quản gia kiêm bảo mẫu Mildred Baena. Kết quả của cuộc tình vụng trộm này là sự ra đời không được thừa nhận của Joseph Baena.

Chỉ đến gần đây, khi dư luận ngừng trách móc thói lăng nhăng của sao Kẻ hủy diệt, ông mới mở lòng đón nhận cậu con trai 25 tuổi.

Arnold Schwarzenegger chấp nhận con riêng Joseph Baena vài năm gần đây. (Ảnh: Us Weekly)

Bên cạnh những vụ ngoại tình, sự thật bên trong mối quan hệ giữa bảo mẫu - gia chủ luôn là đề tài nóng được khai thác liên tục. Và theo The Things, không phải lúc nào giữa vú em và các ngôi sao cũng duy trì quan hệ "cơm lành canh ngọt".

Trở lại năm 2013, bảo mẫu người Philippines đâm đơn kiện chủ cũ là minh tinh Sharon Stone với cáo buộc hành hạ, bôi nhọ và phân biệt chủng tộc. Người phụ nữ tố Stone dùng từ ngữ nặng nề, chửi cô ngu dốt và yêu cầu cô không được nói chuyện trước mặt bọn trẻ.

Ngay sau đó, quản lý của sao Basic Instinct phản bác đơn kiện, đồng thời chỉ trích bảo mẫu có hành vi dựng chuyện, muốn kiếm chác từ khối tài sản kếch xù của minh tinh Hollywood.

Mariah Carey cũng từng bị bảo mẫu tố bóc lột sức lao động, đối xử tệ bạc như nô lệ. Người này cho biết đã vất vả làm việc 100 giờ mỗi tuần và bị đuổi khi tỏ thái độ thân thiết với các con của chủ.

Nguyên tắc của những gia đình nổi tiếng

Không phải sao nữ nào cũng xem bảo mẫu là mối nguy hiểm. Thực tế, nhiều gia đình nổi tiếng thuê phụ nữ trông con cho họ. Các bảo mẫu sẽ có thu nhập ổn nếu tuân thủ đúng quy tắc.

Theo Radar Online, Kim Kardashian thuê nhóm bảo mẫu chăm sóc các con của cô 24/24, 7 ngày trong tuần. Chị và em gái của Kim, Kourtney và Khloé, cũng thuê người trông trẻ với lịch làm việc tương tự.

Kourtney đặc biệt khó tính trong việc giám sát hoạt động của vú em, khiến họ cảm thấy áp lực. Mỗi khi muốn giao tiếp với Kourtney, người làm phải dùng kính ngữ "thưa cô!".

Cùng với đó, bảo mẫu trong gia đình Kourtney không được phép mua thực phẩm chứa gluten và bơ sữa, bị cấm dùng lò vi sóng vì mối lo thiết bị nổ.

Sau khi Brad Pitt và Angelina Jolie ly hôn, bảo mẫu (giấu tên) chia sẻ trong những năm làm việc cho gia đình này, cô và các vú em phải biết đa ngôn ngữ để giao tiếp với bọn trẻ.

Đây là yêu cầu cực kỳ khó khi Shiloh nói tiếng Khmer, Pax Thiên giao tiếp bằng tiếng Đức, Maddox thành thạo ngôn ngữ Đức và tiếng Nga, Vivienne có thể nói tiếng Ả Rập, trong khi Knox biết ngôn ngữ ký hiệu.

Truyền thông từng ví von bảo mẫu của nhà Jolie trình độ phải cao như chuyên gia ngôn ngữ. Vì tiêu chuẩn khắt khe, minh tinh Maleficent tìm kiếm rất lâu mới chọn được người ưng ý. Tuy nhiên, không phải ai cũng gắn bó lâu dài với gia đình này.

Tương tự, bảo mẫu do Gwyneth Paltrow thuê phải nghe và giao tiếp được bằng tiếng Latinh hoặc Hy Lạp cổ đại. Nếu muốn tăng lương, họ phải biết chơi từ hai loại nhạc cụ, biết đánh tennis, bơi thuyền và am hiểu chế độ dinh dưỡng.

Yêu cầu thông thạo song ngữ (tiếng Anh và Pháp) cũng được vợ chồng Beyoncé nhấn mạnh tại buổi phỏng vấn chọn vú em. Hơn thế nữa, chỉ những hồ sơ có hộ khẩu ở Brooklyn, quê hương của Jay-Z, mới được duyệt.

Tạp chí OK! đưa tin Beyoncé thuê 6 bảo mẫu chăm sóc cặp song sinh Rumi và Sir, 2 bảo mẫu trông nom con cả Blue Ivy. Tổng cộng, gia đình có 8 bảo mẫu thay nhau phục vụ.

“Hai bé sơ sinh không ngủ theo giấc giống nhau, bởi vậy Beyoncé quyết định thuê 3 vú em cho mỗi bé. Họ thay phiên nhau thức trông trong 8 tiếng ban đêm”, nguồn tin cho biết vào năm 2017.

Minh tinh Charlize Theron tỏ ra không thân thiện với các bảo mẫu. Họ không được nhìn vào mắt hoặc nói chuyện với chủ nếu chưa được cô cho phép.

Thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn

Với lịch làm việc đầu tắt mặt tối, gần như chỉ ngủ được vài giờ mỗi ngày, các bảo mẫu của gia đình Kim Kardashian có thu nhập rất cao. Một trong số họ chia sẻ với The Things: "Chúng tôi kiếm khoảng 100.000 USD /năm".

Trên People, bạn thân của nhà Kardashian kể Khloé đối xử với bảo mẫu như người thân. Bởi vậy, các vú em gắn với họ suốt thời gian dài.

"Khloé cũng yêu thương vú em vì con gái True bảo rằng con bé được cưng chiều hết mức", người này chia sẻ.

Andreza Cooper, bảo mẫu của gia đình Khloé, thường xuyên dự tiệc với chủ nhà, tham gia các chuyến nghỉ dưỡng. Andreza cảm thấy hạnh phúc khi từng có cơ hội check-in trên máy bay 72 triệu USD của Kylie Jenner.

Trên tài khoản cá nhân, Andreza đăng ảnh thân thiết với Khloé và tạo dáng bên các siêu xe. Trước đó, vú em này còn được cô chủ tặng quà.

Trang Reddit khen ngợi cách đối xử của Khloé với người làm. Một tài khoản nhận xét: "Tôi đã xem qua Instagram của cô ấy và đích thực Khloé coi người giúp việc chẳng khác nào chị em. Thậm chí, cô còn tổ chức sinh nhật cho mẹ của bảo mẫu. Gia đình Khloé ôm hôn bảo mẫu thắm thiết. Chủ của tôi chưa bao giờ cư xử như vậy".

Người khác nêu cảm nghĩ: "Khloe là nhà tuyển dụng vú em tuyệt vời nhất".

Thời còn sống chung với Kim Kardashian, Kanye West cũng chi tiền phóng khoáng cho bảo mẫu. Nam rapper sẵn sàng trả bảo mẫu 2.000 USD chỉ để giữ bé North West im lặng vào mỗi đêm.

Theo Marie Claire UK, Beyoncé rút hầu bao 100.000 USD /năm cho từng bảo mẫu. Nếu họ làm việc hơn 40 giờ/tuần, số tiền nhận về là 51,28 USD /giờ. Như vậy, trung bình vợ chồng nữ ca sĩ chi 800.000 USD cho 8 bảo mẫu mỗi năm.