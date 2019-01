Nghệ sĩ piano Bảo Quyên cùng em trai làm đêm nhạc ủng hộ con gái đạo diễn Nguyễn Đức Thành

(VTC News) - Đêm nhạc của chị em Bảo Quyên – Quang Tiến mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sau nhiều ngày chuẩn bị, đêm nhạc Le Chauffage – Sưởi ấm của hai nghệ sĩ Trần Lê Bảo Quyên (pianist) và Trần Lê Quang Tiến (violinist) đã diễn ra, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện của Hạnh An, cô gái 18 tuổi bị ung thư máu hiếm gặp, Trần Lê Bảo Quyên quyết định thực hiện đêm nhạc cùng với em trai của mình như một lời tri ân. Sự dũng cảm và tình yêu cuộc sống từ Hạnh An khiến Bảo Quyên nhận ra những điều ý nghĩa, hạnh phúc nhỏ cô từng thờ ơ, lạnh nhạt…

Bảo Quyên từng có ý định tổ chức đêm nhạc cá nhân mang một tính chất khác, với những hoài bão khác nhưng khi ý tưởng Le Chauffage ra đời, Bảo Quyên chỉ còn một tâm nguyện duy nhất: Được tự sự về tình yêu với cuộc đời.

Trong đêm Le Chauffage, Bảo Quyên độc tấu 5 tác phẩm gồm Mazurkas của Fryderyk Chopin, Sonata No.23 của Ludwig van Beethoven, Nocturne No.1 - No.2 của Fryderyk Chopin, Sonata No.6 của Sergei Prokofiev.

Bên cạnh đó, cô cùng em trai Trần Lê Quang Tiến song tấu piano – violin hai tác phẩm Polonaise No.1 của Henryk Wieniawski và Salut d’ Amour của Edward Elgar. Với những tiết mục của mình, Bảo Quyên khiến khán giả chìm trong không gian đầy cảm xúc qua những ngón đàn điêu luyện.

Đước biết, đêm nhạc đã quyên góp được số tiền hơn 50 triệu đồng để ủng hộ cho Hạnh An ngay trước ca phẫu thuật cam go và tốn kém tại Singapore. Bản thân chị em Bảo Quyên – Quang Tiến hi vọng có thể về Việt Nam hằng năm để tổ chức đêm nhạc có tính chuyên môn cao như Le Chauffage.

Đỗ Hạnh An là con gái đầu của đạo diễn Đỗ Đức Thành, người đứng sau thành công của những bộ phim truyền hình nổi tiếng như Những ngọn nến trong đêm, Dòng sông phẳng lặng… Giống hai cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn, hành trình gần hai năm qua của đạo diễn Đỗ Đức Thành – Hạnh An cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành đã bỏ tất cả công việc lại để đồng hành với con qua các cuộc phẫu thuật cam go. Bản thân Hạnh An cũng rất dũng cảm và không ngừng lạc quan, truyền cảm hứng sống mạnh mẽ tới những người xung quanh.

