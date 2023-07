Tôi và chồng đã kết hôn được 8 năm và có với nhau một con trai. Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng tôi có một điểm xấu là rất mê tín. Trước khi ra khỏi nhà, anh đều phải xem lịch. Ngày con trai lớn học lớp 1, xem lịch thấy ngày xấu, không tiện xuất hành, anh cũng nhất quyết không chịu đi đưa con đi học. Do vậy, ngày nhập học của con chỉ có tôi đi cùng. Chưa hết, anh còn quen mấy ông thầy. Mỗi lần định làm gì đều phải hỏi ý họ. Có những dịp du lich mà cả gia đình đã lên lịch từ lâu, nhưng chỉ cần thầy phán là không đi được thì anh nhất quyết không đi. Tiền bạc anh kiếm được cũng đổ vào những lần xem bói, khiến nhiều khi tôi rất bực.

Không biết thế nào, dạo gần đây công việc của anh gặp nhiều trắc trở. Sau khi đi xem thầy về, anh bảo thầy phán gia đình tôi dương thịnh âm suy, nên buộc phải sinh thêm một cô con gái. Nghe đến đây, tôi vừa bực vừa buồn cười. Nhiều người cũng khuyên tôi nên sinh thêm một đứa cho vui cửa vui nhà, nhưng cả hai vợ chồng đều bận việc, thường xuyên phải đi công tác xa. Hơn nữa, sau khi sinh cháu đầu, sức khỏe của tôi yếu đi nhiều, bác sĩ cũng khuyên tốt nhất không nên sinh bé tiếp theo.

Tôi lấy những lý do trên để gạt đi ý định sinh thêm con của anh. Do có bị dị ứng nên tôi không thể đặt vòng tránh thai. Do vậy, mỗi lần gần gũi chồng, tôi đều dùng các biện pháp an toàn và canh ngày. Thế nhưng, sau đó mấy tháng, tôi lại dính bầu. Tôi không nỡ bỏ, nên quyết định sinh con ra.

Nghe lời thầy nói, chồng dùng 'kế bẩn' lừa tôi mang thai. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng nghĩ đó là một sai sót ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tối hôm kia, tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng với ông thầy bói. Anh nói là thấy tôi từ chối mang thai nên trong nhiều lần quan hệ, anh đã chọc thủng bao cao su, để tôi dính bầu. Anh biết tôi mang thai sẽ mềm lòng nên kiểu gì cũng sẽ giữ lại con.

Tôi nghe xong mà bừng bừng tức giận, lập tức đến đối chất với chồng. Anh cũng đành phải thừa nhận, cam đoan lần này sẽ sinh ra con gái, và hứa là sinh được con gái rồi thì sẽ không sinh nữa.

Tôi tức giận vô cùng, giận không nói chuyện với anh nữa. Vấn đề nằm ở sự mê tín của anh, chứ không phải sinh được con gái hay không. Dù anh biết sức khỏe tôi không tốt, anh vẫn cố tình đặt bẫy để tôi mang thai. Tại sao anh cứ đâm đầu theo những bói toán mà không thèm quan tâm đến vợ con như vậy. Theo mọi người, tôi nên làm gì để anh bỏ trò mê tín này đây?

Ngọc An (Nguồn: Báo điện tử VOV)