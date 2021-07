Nghệ An tịch thu nhiều xe sang nhập lậu

(VTC News) -

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh này vừa tịch thu 3 xe sang Toyota Camry nhập lậu do không xác định được người vi phạm.

Các xe này đều là xe Toyota Camry xuất xứ nước ngoài, đã qua sử dụng, được công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) phát hiện là xe không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xác định được người vi phạm.

Cụ thể, xe Toyota Camry có số khung 4T1BE46K09U387225, số máy 2AZ 9410448, dung tích 2.4L; xe Toyota Camry số khung LVGH51K1CG053278, số máy 1AZ G052183, dung tích 2.0L và xe Toyota Camry số máy 2AR M305583, không xác định được số khung nguyên thủy, dung tích 2.5L.

Hiện các xe này đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa ra đấu giá theo quy định.

Xe Toyota Camry. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu từ Cục Hải quan Nghệ An, trong 2 năm qua, Hải quan Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 9 xe ô tô hạng sang được nhập lậu vào Nghệ An sử dụng như Mercedes Benz ML500, Lexus RX350, Toyota Highlander, Toyota Camry... Sau khi phát hiện, bắt giữ, số xe này đã được cơ quan chức năng tịch thu, bán đấu giá theo quy định.