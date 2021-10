Nghệ An: Học sinh lớp 5 tử vong do điện thoại phát nổ khi học online

(VTC News) -

Tối 14/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Nạn nhân là một nam học sinh lớp 5, nguyên nhân do điện thoại phát nổ khi em vừa học online vừa sạc pin điện thoại.

Ảnh minh họa.

"Khoảng 4h chiều nay, em Nguyễn Văn Q. học sinh lớp 5 ở nhà học online. Khi vừa học vừa sạc pin thì bất ngờ điện thoại phát nổ, em Q. bị bỏng nặng và không qua khỏi", Chủ tịch huyện Nam Đàn thông tin.

Gần đây, nhiều nạn nhân thiệt mạng do sử dụng điện thoại, máy tính không hợp lý, trong đó có nhiều em học sinh bất cẩn khi học online nên gặp những sự cố thương tâm. Mới đây, một bé trai 10 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội bị tử vong do bị điện giật khi đang học trực tuyến trên máy tính. Được biết, trong lúc học em đã bị điện giật do lấy kéo chọc vào ổ cắm điện. Nạn nhân được gia đình nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.