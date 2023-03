Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên của cô gái 28 tuổi mang tên An Nhiên

(VTC News) -

An Nhiên - biệt danh Xuka (tên thật Nguyễn Hữu Đức) là một cô gái xinh đẹp, mỏng manh nhưng đầy nghị lực sống. Cách đây khoảng một năm, vào giữa tháng 3/2022, An Nhiên đã quyết định thực hiện mơ ước lớn nhất của cuộc đời - trở thành con gái ở tuổi 27.

An Nhiên trở thành con gái năm 27 tuổi và đón ngày Phụ nữ đầu tiên ở tuổi 28.

Sự dị nghị là nền tảng để lớn hơn mỗi ngày

Sinh năm 1995, An Nhiên hiện đang là chuyên viên tư vấn và bán hàng cho một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Đức. Thế nhưng ít ai biết, trước khi theo đuổi mảng làm đẹp này, An Nhiên từng theo học và tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Hạt nhân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chia sẻ về việc theo đuổi một ngành học có phần khá "nam tính" thế này, cô nàng tâm sự: "Do những năm cấp 3, có lẽ do học khá ổn môn Vật Lý cho nên mình chọn theo ngành này. Chứ thật sự bản thân cũng không quá rõ sẽ làm được công việc gì từ ngành này, một phần cũng là do áp lực đồng trang lứa thời điểm đó, nến không đậu đại học thì sợ làm gia đình buồn, bạn bè cười chê".

An Nhiên thời chưa trở thành "con gái"

Những năm cấp 3, cũng như giai đoạn đầu đại học, cô bé An Nhiên vẫn không thực sự thoải mái thể hiện con người chính mình. Mỗi ngày đi học vẫn thoa một chút kem, một chút son dưỡng... nhưng có ai hỏi hay thắc mắc giới tính là chối ngay.

An Nhiên bộc bạch: "Đến gần năm cuối đại học mình vẫn là chàng trai Nguyễn Hữu Đức và đi kèm với mình là lời nói ra nói vào của những người xung quanh. Đặc thù ngành học của mình vốn toàn là con trai cho nên mình như bị "lạc" vào một thế giới khác. Mình từng bị kỳ thị giới tính rất nặng nề, tuy nhiên đó chỉ là số ít trong rất nhiều người bạn mình biết. Bởi lẽ dù sao họ cũng là sinh viên đại học, tư duy cũng khá tiến bộ không đến nỗi lạc hậu. Giờ đây, khi nhìn lại mình lại nghĩ đôi khi vì những lời dị nghị, kỳ thị đó đã cho mình lớn hơn".

Để trở thành con gái đó là quyết định rất khó khăn với An Nhiên

Sau khi ra trường và bắt đầu đi làm, An Nhiên đã có sự thay đổi hoàn toàn, cô bé không còn sợ hãi hay phải dè chừng bất cứ lời dị nghị nào. Bắt đầu là từ việc nuôi tóc dài, trang điểm khi đến nơi làm việc, bận trang phục của con gái khi tham gia các bữa tiệc.

"Khi được tự do làm những điều mình thích, mình thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn, tinh khiết hơn. Mình yêu những chiếc đầm và tự hỏi bản thân sao chỉ được diện nó mỗi khi đi tiệc mà không phải trong công việc hằng ngày. Từ đó, mong muốn được trở thành một người con gái của mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Bước đầu trở thành con gái

Đầu năm 2022, An Nhiên lên kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình, bắt đầu từ việc tìm hiểu về bệnh viện, chi phí và các vấn đề liên quan, nhất là các rủi ro có thể xảy ra trong việc làm ngực. Vốn có thân hình mỏng manh lại sợ đau, nên An Nhiên nhiều lần chần chừ không dám sợ đau.

Trong gia đình, mẹ là người thương An Nhiên nhiều nhất. Tuy nhiên với tâm thế của một người mẹ vùng quê miền biển, mẹ An Nhiên vẫn có nhiều lo lắng, trăn trở cho người con "đặc biệt" này. Mẹ có thể vì con mà chấp nhận tất cả, nhưng lại sợ ngoài kia xã hội sẽ chẳng công bằng với con. Biết An Nhiên có mong nguyện trở thành con gái, mẹ vẫn chấp nhận và cũng không quên căn dặn con mình thật nhiều điều, suy nghĩ cho kỹ.

An Nhiên hạnh phúc với lựa chọn của mình

Kể về lần phẫu thuật làm ngực, An Nhiên tâm sự: "Mình có nói với mẹ chuyện sẽ làm ngực, mẹ cũng khá lo lắng. Để mẹ đỡ căng thẳng, mình chọn cách "nói dối" mẹ một tí. Chẳng hạn mình nói với mẹ sẽ làm ngực vào ngày 20/3, nhưng thực tế mình đã làm từ ngày 10. Đến ngày đó mình cũng làm xong và chỉ báo về mẹ, vậy đó nên mẹ mới bớt trông ngóng và an tâm hơn".

Và thật sự may mắn khi được sự chấp nhận của mẹ

Đôi khi việc thực hiện ước mơ không chỉ là sự cố gắng mà còn có cả những đánh đổi khó nói ra. Sau một năm hoàn thành việc làm ngực, An Nhiên thỉnh thoảng vẫn nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt khi bước chân lên bàn mổ: "Đó là những giây phút đấu tranh đến tột cùng, mình từng nghĩ hay thôi là dừng lại và cứ như trước đây, chỉ cần diện lên người những bộ đầm con gái là được. Nhưng không, mình lại nghĩ nếu vượt qua không được cửa ải này, thì ước mơ hoàn thiện thân hình của một người con gái chắc chẳng bao giờ được.

Sau ca phẫu thuật, thuốc mê hết tác dụng, mình thức dậy với nỗi đau như chết đi sống lại, cũng may sau đó vẫn có sự hỗ trợ của thuốc tê vài ngày nữa. Mình ăn uống không được, suy nhược nhưng phải hạn chế ho, ói vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến túi ngực, lệch đi vị trí. Nhiều ngày sau đó cơn đau bớt dần đi, mình mặc áo định hình suốt nhiều tháng. Chung quy đó là một hành trình dài mà mỗi khi nhắc lại mình vẫn còn ám ảnh".

Hoàn thiện ước mơ

Khi nhìn thấy An Nhiên trong diện mạo mới của người con gái, mẹ cô nàng đã rất xúc động vì con mình vẫn an toàn, khỏe mạnh. Đưa bàn tay để chạm vào ngực con gái, mẹ An Nhiêu không dám mạnh tay vì sợ con gái đau. Theo lời cô bé kể lại, mẹ đã khen rất nhiều, vì "nhìn y như thật", và quan trọng là mẹ mừng vì con gái hạnh phúc.

Được mặc những bộ đầm đẹp, tự tin hơn khi xuống phố, thế nhưng An Nhiên vẫn muốn việc trở thành con gái không chỉ là thứ được tô vẽ bên ngoài. Sắp tới đây, vào cuối tháng 3 này, An Nhiên sẽ lên đường sang Thái Lan để hoàn thiện việc chuyển giới, trở thành người con gái thật sự như cô hằng mong ước.

An Nhiên vẫn đang chuẩn bị cho sự hoàn thiện thân hình người con gái vào cuối tháng 3 này

Một chút cảm xúc về chuyến đi chuyển giới, An Nhiên bộc lộ: "Tất nhiên bên cạnh sự háo hức là hồi hộp, chuyến đi này đòi hỏi nhiều thứ hơn rất nhiều so với việc làm ngực. Số phận đã an bày mình phải trải qua những điều này thì phải an nhiên mà chấp nhận, mình lạc quan và tin tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Dù biết là đau đớn nhiều lắm, nhưng quả chị ngọt khi được chăm bón kỹ càng... Mình nghĩ vượt qua những nỗi sợ này, khi trở thành con gái chắc chắn mình sẽ hạnh phúc".

Dịp 8/3 năm nay cũng là ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên mà An Nhiên được mọi người xung quanh đón nhận theo cách của một người phụ nữ. Đã có những lời chúc đầu tiên cho cô bé dễ thương này, không cần hoa hay quà gì cao sang, đối với An Nhiên chỉ cần trong mắt mọi người cô là con gái thì điều đó cũng đã rất hạnh phúc.

Đức Tiến (Ảnh: NVCC)