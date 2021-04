Ngành hàng không đảm bảo an toàn cho dịp lễ

(VTC News) -

Những ngày qua, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng cường phối hợp với các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất, thống nhất biện pháp kiểm soát khai báo y tế và bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ khai báo y tế điện tử. Trong khu vực chờ làm thủ tục, cảng bố trí các máy tính kết nối Internet để phục vụ hành khách khai báo y tế và bố trí nhân viên kịp thời hỗ trợ hành khách.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bên cạnh việc thông báo, nhắc nhở hành khách khai báo y tế, Cảng đã lắp bổ sung máy soi chiếu an ninh, tránh tình trạng ùn tắc tại cửa kiểm tra an ninh.

Nhân viên làm thủ tục và hành khách đều thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang (ảnh: Đức Minh)

Chị Phan Hoàng Anh (Bắc Ninh) bay Vietjet chặng Hà Nội – Đà Nẵng, cho biết: “Tôi khai báo y tế trên đường ra sân bay nên quá trình làm thủ tục rất nhanh chóng. Các hãng hàng không kiểm tra khai báo y tế của khách là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách và cho cộng đồng”. Chị Anh chìa tấm thẻ lên tàu bay được nhân viên Vietjet đóng dấu “Đã khai báo y tế” và cho rằng chị hoàn toàn yên tâm bay vào thời điểm này.

Anh Trần Thế Lợi (Ninh Bình), cũng vừa hoàn tất thủ tục cho chuyến bay đi Phú Quốc, đánh giá cao công tác phòng chống dịch của ngành hàng không khi các thông báo về phòng dịch được đặt tại nhiều nơi trong sân bay. Các hãng hàng không bố trí đầy đủ trang thiết bị phòng dịch, nhân viên sân bay thường xuyên nhắc nhở hành khách thực hiện quy định 5K…

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Phòng chống COVID-19 của Vietjet, để đảm bảo an toàn phòng dịch trong mùa cao điểm hè, Vietjet đã quán triệt đến từng bộ phận thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch. Nhân viên của hãng thường xuyên nhắc nhở hành khách khai báo y tế, thực hiện quy định 5K và kiên quyết từ chối phục vụ đối với những hành khách không thực hiện quy định.

“Vừa qua, Vietjet đã được Tổ chức đánh giá an toàn hàng không AirlineRatings đánh giá 7/7 sao về phòng chống dịch COVID-19. Trong suốt mùa dịch, Vietjet thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng dịch của Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế và các cơ quan chức năng Việt Nam. Đến nay, tất cả chuyến bay của Vietjet đều đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, không có hành khách nào bị lây nhiễm khi bay trên các chyến bay của Vietjet”, ông Hà nói.

Thẻ lên tàu bay của Vietjet được đóng dấu "Đã khai báo y tế" sau khi hành khách hoàn tất khai báo y tế (ảnh: Đức Minh)

Mới đây nhất, Vietjet và Bảo hiểm HD đã ra mắt gói bảo hiểm “Bay an toàn” cho tất cả hành khách bay trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày 23/04/2021. Với gói bảo hiểm này, mỗi hành khách được hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí điều trị. Đồng thời, trong trường hợp phải cách ly tập trung do nghi nhiễm hoặc phải điều trị do dịch bệnh vì có hành trình dịch tễ di chuyển trên chuyến bay của Vietjet, hành khách sẽ được bảo hiểm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng/ngày.

Với những biện pháp phòng dịch quyết liệt, ngành hàng không sẽ phục vụ an toàn việc đi lại của lượng hành khách lớn trong dịp lễ sắp tới.