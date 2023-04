Ngành công nghiệp, thương mại TP.HCM khởi sắc trong tháng 4

Chiều 28/4, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì phiên họp tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 4, bốn tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2023.

Phát biểu định hướng phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, phiên họp nhằm lắng nghe, bàn kỹ về KT-XH tháng 4 và một số giải pháp trọng tâm tháng 5.

Trong tháng 4, tình hình KT-XH thành phố có tín hiệu mới. Đặc biệt là sự chuyển động vĩ mô, cùng với sự tháo gỡ của Trung ương nên tình hình KT-XH của TP có những điểm sáng. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn kéo dài, TP cần phân tích, dữ liệu một số diễn biến trong tháng 5, cả mặt tích cực và tiêu cực để đón bắt, ứng xử phù hợp.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Thị Huỳnh Mai cho biết các ngành công nghiệp, thương mại TP.HCM có sự khởi sắc; đặc biệt là du lịch, vận tải hành khách tăng cao.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 4 năm 2023 ước đạt khoảng 95.853 tỷ đồng, tăng 12,2% so tháng trước (trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8,7%, dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 5,0%, dịch vụ du lịch lữ hành tăng 10,1%, dịch vụ khác tăng 21,9%) và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 359.581 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Tổng doanh thu du lịch trong tháng 4 ước đạt 15.035 tỷ đồng, tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa đạt gần 3 triệu lượt, tăng 51,7% so với cùng kỳ; khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 338.769 lượt, tăng 195,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu ước đạt 51.147 tỷ đồng, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2022; khách du lịch nội địa ước đạt 10.559.167 lượt, tăng 54,7%; khách quốc tế ước đạt là 1.384.421 lượt, tăng 1.106,7% so cùng kỳ năm 2022.

Căn cứ số liệu của Kho bạc Nhà nước TP.HCM cung cấp, đến 21/4/2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP đã giải ngân là 2.020 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,9% tổng số vốn giao, trong đó: vốn ngân sách TP giải ngân là 1.792 tỷ đồng, đạt 6,8% tổng số vốn giao; ngân sách Trung ương giải ngân là 227 tỷ đồng, đạt 1,5% tổng số vốn giao.

Về tình hình thu, chi ngân sách, Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh cho hay, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 170.020,817 tỷ đồng, đạt 36,20% dự toán năm và bằng 96,77% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa: 126.930,656 tỷ đồng, đạt 39,23% dự toán, bằng 97,76% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 43.090 tỷ đồng, đạt 29,55% dự toán, bằng 93,98% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm (không tính tạm ứng) là 16.374,703 tỷ đồng, đạt 12,96% dự toán, tăng 2,43% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên là 13.017,704 tỷ đồng, đạt 21,65% dự toán, tăng 8,29% so cùng kỳ.

Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ thông tin, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 3% so với tháng trước, và tăng 8,09% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 4 tháng năm 2023, IIP toàn ngành công nghiệp ước tăng 1,4% (cùng kỳ tăng 2,6%).

Công nghiệp TP ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của 4 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm, tiếp tục duy trì, khẳng định vị trí là ngành chủ đạo, có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao hơn so với chỉ số chung của toàn ngành, IIP 4 nhóm ngành trọng điểm 04 tháng đầu năm 2023 ước tăng 4,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 6%).

