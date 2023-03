Ngân hàng rao bán loạt tài sản của công ty con Tân Hoàng Minh

THM - Concrete là doanh nghiệp thành viên của Tân Hoàng Minh được thành lập hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng. (Ảnh: Việt Linh)

Ngân hàng Agribank - chi nhánh Tràng An vừa thông báo bán đấu giá lô ôtô, máy móc thiết bị các loại đứng tên Công ty CP Sản xuất và Thương mại THM-Concrete (công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Tất cả tài sản này được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty. Khoản nợ của THM - Concrete tính đến thời điểm 1/12 là hơn 28,2 tỷ đồng và đã bị xếp vào nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn).

Cụ thể, một chiếc ôtô 5 chỗ hiệu Mazda, 2 chiếc ôtô hiệu Ford Ranger cùng sản xuất năm 2018; 30 xe trộn bê tông cùng được sản xuất năm 2019; 2 máy xúc lật bánh lốp hiệu Liugong, sản xuất năm 2018; một trạm trộn bê tông công suất 180m3/h hoạt động từ năm 2018; một công trình trạm biến áp 1000kVA-35(22)/0,4 kV hoạt động từ năm 2018; một máy phát điện sản xuất năm 2018; một hệ thống thiết bị làm mát nước và máy đào bánh xích hiệu Hitachi, sản xuất năm 2018.

Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 40,8 tỷ đồng , tiền đặt trước hơn 8 tỷ đồng . Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/3.

Theo tìm hiểu, THM - Concrete là công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động từ ngày 13/6/2018 do ông Đỗ Hoàng Việt (con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) làm Tổng giám đốc.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông - vật liệu xây dựng với mong muốn hình thành các chuỗi khép kín hỗ trợ hoạt động bất động sản như: Nhà máy bê tông, nhà máy đá tự nhiên có số vốn đầu tư 500- 700 tỷ đồng , trên diện tích 10 ha.

Với THM - Concrete, Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhắm tới mục tiêu xây dựng các nhà máy tại Hà Nội và TP.HCM để cung cấp cho toàn bộ các công trình của tập đoàn và phấn đấu chiếm 30% thị phần bê tông, đá tự nhiên...

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Nguồn: Zing News)