Ngân hàng Nhà nước lần đầu giảm giá bán USD năm 2023

NHNN đã có lần giảm giá bán USD đầu tiên trong năm 2023. Ảnh: Chí Hùng.

Ngày 10/4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD/VND tham khảo tại Sở giao dịch với giá mua cố định ở 23.450 đồng/USD, không thay đổi so với trước đó. Tuy nhiên, ở chiều bán, nhà điều hành đã giảm giá giao dịch ngoại tệ này từ 24.780 đồng/USD xuống 24.730 đồng/USD.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhà điều hành giảm giá bán USD trong năm nay. Tháng 12/2022 trước đó, NHNN cũng đã có 4 lần điều chỉnh giảm giá bán ngoại tệ này tại Sở giao dịch.

Việc nhà điều hành giảm giá bán USD với các ngân hàng đồng nghĩa với tín hiệu cơ quan quản lý sẵn sàng cung ứng USD với giá thấp hơn cho các ngân hàng thương mại để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.

Việc được mua USD từ nhà điều hành với giá rẻ hơn sẽ giúp các ngân hàng giải quyết bài toán về thanh khoản ngoại tệ cũng như giảm chi phí đầu vào của dòng vốn này, từ đó có điều kiện để giảm giá giao dịch USD trên thị trường 1 (ngân hàng với khách hàng).

Liên quan tới các giao dịch USD của NHNN, chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương đầu tháng 4, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết NHNN đã điều tiết mua vào 4 tỷ USD trong quý I, đồng nghĩa bơm lượng lớn tiền Đồng ra nền kinh tế để giúp hệ thống hiện nay dồi dào thanh khoản.

Theo các chuyên gia phân tích, với việc đã bổ sung được lượng lớn ngoại tệ trong quý đầu năm, nhà điều hành sẽ có dư địa để điều tiết tỷ giá trong giai đoạn tới, khi mà lãi suất tại các nền kinh tế lớn vẫn neo ở mức cao, trong khi NHNN đã 2 lần giảm lãi suất điều hành từ đầu năm đến nay.

Cũng trong phiên hôm nay, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD ở mức 23.600 đồng/USD, giảm 3 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá sàn/trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là 22.420 - 24.780 đồng/USD.

Cùng với động thái giảm giá bán USD của NHNN, giá giao dịch ngoại tệ này trên thị trường 1 đang có xu hướng đi ngang và giảm tại hầu hết ngân hàng.

Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở mức 23.280 - 23.620 đồng/USD (mua vào - bán ra), không thay đổi so với cuối tuần trước và giảm 30 đồng so với đầu tuần trước.

Tương tự, BIDV hiện chấp nhận mua vào ở 23.295 đồng/USD và bán ra ở 23.595 đồng/USD, giảm 5 đồng so với cuối tuần trước và thấp hơn 35 đồng so với một tuần trước; VietinBank niêm yết ở mức 23.278 - 23.618 đồng/USD; Agribank niêm yết ở 23.275 - 23.605 đồng/USD, đều thấp hơn so với tuần trước.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại nhóm ngân hàng tư nhân như HDBank, Techcombank, Sacombank, ACB, Eximbank…

Trong đó, HDBank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở 23.300 đồng/USD và bán ra ở 23.600 đồng/USD, không thay đổi so với cuối tuần trước nhưng cũng đã giảm 30 đồng so với một tuần trước.

Tại thị trường trong nước, ngoài nhóm ngân hàng quốc doanh thì HDBank chính là một trong những ngân hàng có doanh số giao dịch ngoại tệ lớn nhất thị trường.

Trong khi đó, Techcombank hiện niêm yết tỷ giá ngoại tệ này ở 23.287 - 23.619 đồng/USD; ACB niêm yết ở 23.300 - 23.590 đồng/USD; Eximbank giao dịch ở 23.300 - 23.600 đồng/USD và Sacombank chấp nhận giao dịch ở mức 23.307 - 23.600 đồng/USD… đều giảm nhẹ so với tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá giao dịch đồng bạc xanh hôm nay cũng giảm so với cuối tuần trước. Trong đó, giá mua vào tại các đầu mối khu vực Hà Nội hiện phổ biến ở 23.370 đồng/USD và giá bán ra ở 23.450 đồng/USD, giảm lần lượt 10 đồng và 30 đồng so với cuối tuần trước.