Ngân hàng Nhà nước bắt đầu mua can thiệp ngoại tệ, bơm ròng tiền đồng

Sáng nay (15/12), tỷ giá USD niêm yết tại một loạt ngân hàng giảm 100 đồng/USD với cả hai chiều (mua vào, bán ra) sau khi Fed công bố lộ trình cắt giảm lãi suất từ năm 2024. Tỷ giá trung tâm được NHNN niêm yết ở mức 3.654 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với phiên giao dịch trước.

Đặc biệt, sáng nay, Sở giao dịch NHNN bắt đầu công bố tỷ giá USD mua can thiệp ở mức 23.450 đồng/USD, bắt đầu động thái mua vào ngoại tệ can thiệp. Trước đó, vào ngày 7/9/2022, NHNN ngừng nniêm yết tỷ giá mua can thiệp do thanh khoản thị trường ngoại tệ căng thẳng.

Phiên hôm qua, NHNN đã bơm ròng ra thị trường gần 5.700 tỷ đồng qua thị trường mở.

Theo nguồn tin của các ngân hàng thương mại, NHNN áp dụng phương án mua ngoại tệ can thiệp từ hôm nay (25/12/2022), áp dụng với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ dương và có nhu cầu bán ngoại tệ cho NHNN. Mức ngoại tệ mua tối đa từ mỗi tổ chức tín dụng mỗi lần tương dương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng đó về mức cân bằng. Hình thức mua can thiệp ngoại tệ là giao ngay.

Động thái mua can thiệp tỷ giá trở lại của NHNN cho thấy thanh khoản thị trường ngoại tệ đã bớt căng thẳng hơn. USD đang đạt đỉnh khiến nhiều người dân chuyển từ găm giữ sang bán cho ngân hàng thương mại để “chốt” giá cao. Bên cạnh đó, nguồn ngoại tệ về dồi dào hơn dịp cuối năm (xuất khẩu, kiều hối, giải ngân vốn FDI...) cũng giúp một số ngân hàng bắt đầu dư thừa thanh khoản ngoại tệ.

Trên thị trường liên ngân hàng phiên hôm qua, tỷ giá chốt phiên với mức 23.555 VND/USD, giảm 45 đồng so với phiên 13/12. Tỷ giá trên thị trường tự do giảm 150 đồng ở chiều mua vào.

Với tiền đồng, trên thị trường liên ngân hàng đêm qua, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng bằng VND giảm 0,02 – 0,22 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Hiện lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng là ON 5,28%/năm.

Trên thị trường mở, phiên hôm qua, NHNN chào thầu 5.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6,0%; chào thầu 3.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày, đấu thầu lãi suất. Có 7,307,44 tỷ đồng trúng thầu ở cả 2 kỳ hạn, kỳ hạn 91 ngày trúng thầu với lãi suất 6,5%; có 11.614,09 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN, có 9.999,9 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN bơm ròng 5.693,25 tỷ đồng ra thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ở mức 77.559,76 tỷ đồng, khối lượng tín phiếu lưu hành ở mức 10.000 tỷ đồng.