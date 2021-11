Ngắm siêu xe Rolls-Royce New Ghost màu bạc tuyệt đẹp trên phố TP.HCM

Spirit of Ecstasy là biểu tượng đã gắn liền với thương hiệu từ năm 1911 cho đến nay, là lời khẳng định về những giá trị lịch sử của Rolls Royce. “Nàng thơ" của Rolls-Royce New Ghost xuất hiện từ nắp ca-pô như thể một khối nước kết tinh đang nổi lên từ sâu thẳm của đại dương. Và dưới sự dẫn lối của “nàng thơ”, cả không gian và thời gian xung quanh New Ghost nhẹ nhàng tiến tới những ngày tươi sáng phía trước.