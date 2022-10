(VTC News) -

Kylie Jenner đã lựa chọn hóa thân thành cô dâu của Frankenstein trong bộ phim kinh dị nổi tiếng Bride of Frankenstein. Bộ ảnh được cô đăng tải trên Instagram cá nhân làm tôn lên nét đẹp nóng bỏng, sexy. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu trong nhiều mùa Halloween, tạo hình của nữ người mẫu 25 tuổi luôn gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Halloween 2022, Hailey Baldwin hóa trang thành nữ người mẫu người Pháp - Laetitia Casta trong show diễn của YSL hồi năm 1999.

Kendall Jenner hoá thân thành nhân vật nữ cao bồi - Jessie trong bộ phim hoạt hình đình đám Toy Story. Bộ trang phục sáng tạo với chiếc quần khoét giúp khoe trọn đường cong gợi cảm, quyến rũ của nữ người mẫu dịp Halloween 2022.

So với các bộ trang phục Halloween gợi cảm của những năm trước, tạo hình lần này của Paris Hilton được lấy cảm hứng từ nhân vật Thủy thủ Mặt trăng. Bộ váy được làm theo kiểu dựng gọng corset kết hợp với phần váy cạp trễ cũng được nhận xét hợp xu hướng Y2K.

Chlöe Bailey đã lựa chọn hóa thân thành nhân vật Storm của X-Men với bộ bodysuit và chiếc boot đen cổ dài gợi cảm, huyền bí.

Người mẫu Winnie Harlow lựa chọn công chúa Ariel trong The Little Mermaid để tạo hình cho mùa lễ Halloween 2022. Cô cũng rất chỉn chu về mặt make up sao cho giống với nhân vật nhất.

Cặp vợ chồng mới cưới Josh Duhamel và Audra Mari lại lựa chọn hóa thân thành nhà tài phiệt dầu mỏ J. Howard Marshall và vợ của ông là Anna Nicole Smith - nữ người mẫu 26 tuổi đã lựa chọn kết hôn với tỷ phú 89 tuổi vào 14 tháng trước khi ông qua đời năm 1995.

Nữ rapper Big Latto lựa chọn hóa thân thành cô dâu ma trong bộ phim hoạt hình Corpse Bride 2005. Không chỉ chỉn chu từ trang phục, make up mà cô còn khéo léo "biến" đôi chân của mình sao cho giống với nhân vật nhất có thể.

Rebel Wilson và nhóm bạn của cô lại lựa chọn búp bê Barbie và búp bê Ken khi hóa trang thành hai nhân vật hoạt hình này trong mùa Halloween 2022, kèm theo phần hộp để "bọc" bên ngoài. Đây là bộ trang phục được đánh giá có ấn tượng mạnh và được nhiều khán giả thích thú.