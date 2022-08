Next Media và VTVcab hợp tác phát sóng Bundesliga mùa giải 2022/2023

(VTC News) -

Cụ thể, khán giả cả nước sẽ được theo dõi trực tiếp những trận cầu hấp dẫn của Bundesliga thông qua các kênh truyền hình thể thao chuyên biệt của VTVCab như ON News, ON Sports +, ON Football,..

Trận đấu mở màn mùa giải mới hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi Eintracht Frankfurt (Đội bóng vô địch Europa League) tiếp đón nhà đương kim vô địch Bundesliga - FC Bayern München.

Hai đội bóng đều sở hữu những ngôi sao trong đội hình, vì vậy trận đấu tới đây sẽ là bữa tiệc bóng đá thịnh soạn cho khán giả Việt Nam. Màn thư hùng tại Deutsche Bank Park sẽ diễn ra lúc 1h30 ngày 6/8 và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hinh ON News.

Dortmund sẽ bắt đầu hành trình mùa giải mới bằng cuộc đụng độ với Bayer 04 Leverkusen. Tham vọng lên ngôi của Vàng Đen được cụ thể hóa bằng những bản hợp đồng chất lượng. Chính vì vậy người hâm mộ của đội bóng này đang kỳ vọng vào màn khởi đầu mỹ mãn trên sân nhà Signal Iduna Park. Trận đấu sẽ diễn ra vào 23h30 ngày 6/8, trực tiếp trên ON Football.

Một trận đấu đáng chú ý của vòng 1 sẽ diễn ra giữa 1. FC Köln và FC Schalke 04. Chủ nhà 1. FC Köln vừa có một mùa giải tuyệt vời và được kỳ vọng sẽ trở thành “ngựa ô” của mùa giải này. Phía đối diện, FC Schalke 04 trong ngày trở lại Bundesliga đang hừng hực khí thế chứng tỏ sức mạnh của mình.

Bên cạnh việc tường thuật trực tiếp, từng nhịp đập của Bundesliga sẽ được cập nhật liên tục thông qua các bản tin, các chương trình đồng hành với giải đấu trên truyền hình.

Đồng thời, khán giả có thể theo dõi các diễn biến của giải đấu thông qua hệ thống mạng xã hội của Next Media bao gồm Next Sports, Next Bundesliga Việt Nam,...

Ngoài ra, nhiều hoạt động, sự kiện đồng hành cùng Bundesliga sẽ được Next Media lên kế hoạch triển khai trong mùa giải này, nhằm mang tới cho các fan của giải đấu những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng và đậm chất bóng đá Đức. Tất cả hứa hẹn một mùa giải Bundesliga đầy sôi động và hấp dẫn phía trước.