New York Times kiện Microsoft và OpenAI

(VTC News) -

Tờ New York Times ngày 27/12 đã đệ đơn kiện tập đoàn Microsoft và công ty công nghệ OpenAI vì vi phạm bản quyền, cho rằng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ChatGPT do hai công ty này phát triển đang cạnh tranh không lành mạnh và là mối đe dọa đối với tự do báo chí và xã hội.

Đây được xem là cáo buộc vi phạm bản quyền đầu tiên từ một tổ chức truyền thông lớn của Mỹ đối với ChatGPT. Tờ báo này đã yêu cầu tòa án liên bang ở Manhattan buộc Microsoft và OpenAI phải chịu trách nhiệm về “những thiệt hại thực tế và theo luật định hàng tỷ USD” vì sao chép và sử dụng trái pháp luật các nội dung của New York Times. Ngoài ra đơn kiện cũng yêu cầu Open AI phải xóa bỏ mọi chatbot AI sử dụng nội dung số của New York Times.

New York Times buộc Microsoft và OpenAI phải chịu trách nhiệm về “những thiệt hại thực tế và theo luật định hàng tỷ USD” về bản quyền. (Ảnh: Reuters)

“Microsoft và OpenAI tìm cách hưởng lợi từ khoản đầu tư khổng lồ của New York Times vào hoạt động báo chí của chúng tôi”, đồng thời cáo buộc Microsoft và OpenAI sử dụng nội dung của New York Times mà không trả phí để tạo ra các sản phẩm thay thế nhằm giành lấy độc giả của tờ báo này.

Microsoft được cho là đã cam kết đầu tư 13 tỷ USD vào OpenAI và đã sử dụng một số công nghệ của mình trong công cụ tìm kiếm Bing.

Trong một ví dụ được trích dẫn trong vụ kiện, các kết quả nổi bật duyệt qua Bing do ChatGPT cung cấp “sao chép gần như nguyên văn” từ trang đánh giá sản phẩm Wirecutter của New York Times, nhưng không ghi nhận nội dung và xóa các liên kết giới thiệu được tờ báo sử dụng nhằm thu phí quảng cáo dẫn đến thiệt hại về tài chính cho New York Times.

Tờ báo Mỹ tuyên bố rằng Microsoft và OpenAI “đặc biệt chú trọng” đến việc sử dụng các nội dung số New York Times vì ​​“độ tin cậy và độ chính xác được nhận thức của dữ liệu” .

“Nếu New York Times và các tổ chức truyền thông khác không thể sản xuất và bảo vệ nền báo chí độc lập của họ, điều này sẽ tạo ra một khoảng trống mà không máy tính hoặc trí tuệ nhân tạo nào có thể lấp đầy được”, đơn khiếu nại khẳng định và cho biết thêm báo chí chính thống sẽ không còn được tôn trọng và ngân sách dành cho báo chí trong xã hội cũng sẽ giảm dần.

Tờ New York Times cũng cho biết rằng, họ đã từng cố gắng trao đổi với OpenAI và Microsoft vào tháng 4/2023 để tìm ra “một giải pháp thân thiện” cho vấn đề bản quyền nhưng không thành công. Một số cơ quan truyền thông khác đã đạt được thỏa thuận với OpenAI về việc sử dụng nội dung của họ, bao gồm AP và Axel Springer, Politico và Business Insider.

Microsoft và OpenAI vẫn chưa phản hồi về đơn kiện này.