(VTC News) -

Củ cà rốt được trồng đầu tiên ở Afghanistan vào khoảng sau năm 900. Đây là loại rau củ cực kỳ tốt cho sức khoẻ với nhiều beta carotene, chất xơ, vitamin K1, kali cũng như các chất chống oxy hoá. Chế độ ăn có cà rốt giúp giảm cholesterol, cải thiện sức khoẻ của mắt và mang lại hiệu quả giảm cân tốt.

Vừa tốt vừa ngon, chế biến được nhiều món hấp dẫn nên cà rốt được nhiều người lựa chọn làm thực phẩm thường ngày. Tuy nhiên, trong nỗi ám ảnh về tình trạng thực phẩm bẩn, nhiều người rất băn khoăn không biết nên mua cà rốt sạch hay còn dính bùn đất để đảm bảo chất lượng và độ an toàn.

Vậy nên mua cà rốt sạch hay còn dính bùn đất?

Để sản phẩm bắt mắt và cũng tạo sự tiện lợi cho những người nội trợ, hiện nay các tiệm rau củ quả thường bán cà rốt đã rửa sáng bóng, bày trên những khay đựng sạch sẽ.

Củ cà rốt khi thu hoạch còn dính bùn đất là chuyện bình thường. Để làm sạch trước khi bán cho khách hàng, người ta thường phải cạo đi phần rễ xơ rồi cho vào máy rửa công suất lớn để loại bỏ toàn bộ đất bám bên ngoài. Những củ cà rốt này trông đẹp mắt nhưng lại có lớp vỏ rất mỏng, nhanh héo, hư hỏng nên không bảo quản lâu được, và cần bảo quản lạnh.

Nên mua cà rốt sạch hay còn dính bùn đất? Điều này tùy thuộc vào việc bạn ưu tiên sự tiện lợi hay độ thơm ngon. (Ảnh: Pixabay)

Ngược lại, củ cà rốt còn bám lớp đất tuy không bắt mắt bằng dù và việc vệ sinh cũng mất công hơn và nhưng lớp vỏ của chúng không bị tác động gì, có thể bảo quản lâu hơn, ăn cũng giòn và ngọt hơn.

Vậy nên mua cà rốt sạch hay còn dính bùn đất? Điều này tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn ưu tiên sự tiện dụng thì mua loại đã làm sạch, tuy nhiên nên quan sát kỹ để chọn được những củ còn mới, nếu thấy cà rốt đã héo thì không nên mua vì độ ngọt, ngon giảm nhiều.

Cách chọn cà rốt ngon

Bạn có thể tham khảo thêm một số mẹo dưới đây để lựa chọn được những củ cà rốt ngon, giòn, chất lượng tốt

- Quan sát bằng mắt thường xem vỏ cà rốt có bị hư hại hay bị héo không. Nếu có thì không nên mua vì chất lượng không đảm bảo, mùi vị kém đi và không dễ bảo quản.

- So sánh 2 củ cà rốt có cùng kích thước, lựa củ nặng, không mua củ nhẹ. Củ cà rốt nhẹ hơn là do độ ẩm mất đi nhiều do để lâu, còn củ nặng hơn chứa nhiều nước, sẽ tươi và giòn, ngọt hơn.

- Củ cà rốt quá to sẽ ít nước, thịt thô, không ngon; củ quá nhỏ thì giá trị dinh dưỡng thấp. Vì vậy, bạn nên lựa chọn những củ cà rốt có kích thước trung bình, cầm chắc tay.

Để bảo quản cà rốt tươi lâu, sau khi mua về bạn nên cắt phần cuống lá trước khi cho vào tủ lạnh, do phần này thường làm thất thoát độ ẩm cũng như chất dinh dưỡng của cà rốt

Dùng màng xốp hơi để bảo quản cà rốt. Màng xốp hơi có tác dụng duy trì độ ẩm, giúp cà rốt giữ nguyên vị tươi ngon trong khoảng 2 tuần, lưu ý không nên dùng túi nylon vì dễ làm cà rốt bị thối rữa.

Nên chế biến ngay khi mua về hoặc bảo quản tối đa 2 tuần để đảm bảo cà rốt vẫn còn đủ đủ hàm lượng dinh dưỡng.