Nature’s Way – Thương hiệu danh tiếng tại Úc được ca sỹ Bảo Thy tin dùng cho con

(VTC News) -

Ca sĩ Bảo Thy là một trong những ngôi sao nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Từ khi lên xe hoa, Bảo Thy hạn chế tham gia các hoạt động trong showbiz để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Đặc biệt, từ khi hạ sinh “quý tử đầu lòng”, Bảo Thy đã dành hầu hết thời gian của mình cho con.

Các chia sẻ của nữ ca sĩ về con trai hoặc hành trình nuôi con đều được nhiều người quan tâm. Thời gian gần đây, trên kênh tiktok và facebook của ca sĩ Bảo Thy còn thường xuyên chia sẻ các hoạt động thường ngày của 2 mẹ con cũng như các bí quyết chăm con. Trong đó, nữ ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh việc tin dùng các sản phẩm của Nature’s Way cho con, giúp con cứng cáp và thông minh từ thuở lọt lòng.

Trên Facebook cá nhân, ca sĩ Bảo Thy mới chia sẻ một đoạn video kèm caption: “Mỗi ngày trôi qua, Thy đều muốn mang đến cho Cục Cưng thật nhiều niềm vui cùng những trải nghiệm mới mẻ. Và có những việc làm đã thành thói quen, không bỏ một ngày nào hết.

Một là trò chuyện, kể chuyện hay hát cho con nghe để tình cảm má con đi lên. Hai là bổ sung Vitamin D3 vào buổi sáng và DHA tinh khiết vào buổi tối trước khi đi ngủ cho con”….

Chia sẻ của Bảo Thy trên trang Facebook cá nhân.

Theo chia sẻ của ca sĩ Bảo Thy, bổ sung Vitamin D3 và DHA đã thành thói quen hàng ngày của 2 mẹ con. Việc bổ sung Vitamin D3 nhằm giúp con chắc răng, khỏe xương, cao lớn. Bổ sung DHA để nuôi dưỡng trí não con khỏe mạnh, thông minh, nhanh nhẹn. Cả 2 sản phẩm này nữ ca sĩ đều chọn của Nature’s Way – Thương hiệu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em hàng đầu thế giới hiện nay.

Trong Video đăng tải, “Công chúa bong bóng” khẳng định: “Vitamin D3 là một người bạn thân thiết mà Thy đã bổ sung cho Vic từ sớm, sáng nào Thy cũng cho con sử dụng 2 giọt Vitamin D3 organic chính hãng của Nature’s Way rồi mới yên tâm làm gì thì làm”.

Về việc bổ sung DHA, nữ ca sĩ cho biết cô đã bổ sung DHA cho con từ sớm, đúng giai đoạn 1000 ngày vàng nên trộm vía Vic nhanh nhẹn, hoạt bát và ghi nhớ tốt. Theo các chuyên gia y tế, 1000 ngày vàng là giai đoạn tính từ khi mang bầu đến khi trẻ 2 tuổi, đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để đặt nền móng và phát triển trí não cho trẻ. Chính vì lẽ đó, Bảo Thy cũng như các mẹ bỉm sữa khác rất chú trọng giai đoạn này.

Trước đó, Bảo Thy cũng đã chia sẻ trên Fanpage cá nhân rằng đang sử dụng sản phẩm của Nature One Dairy – Thương hiệu được mệnh danh là sữa quốc dân Úc để “nuôi dưỡng trí thông minh” cho con trong 1000 ngày vàng đầu đời.

Và theo chia sẻ của Bảo Thy, bên cạnh sữa Nature One Dairy thì DHA của Nature’s Way cũng là một “người bạn thân thiết” cô lựa chọn cho con trai bởi “Đây là DHA từ cá tầng mặt đại dương Úc luôn tinh khiết, an toàn, hàm lượng DHA cao, dạng giọt, dễ hấp thụ”.

Cho con uống Vitamin D3 vào buổi sáng và DHA vào buổi tối đã trở thành thói quen hàng ngày của Bảo Thy và con trai.

Theo chia sẻ của Bảo Thy, Nature’s Way là thương hiệu chăm sóc sức khỏe cho trẻ em hàng đầu thế giới hiện nay, vì thế nên nữ ca sĩ yên tâm lựa chọn các sản phẩm của thương hiệu này để đồng hành cùng con trong quá trình khôn lớn.

Tuy nhiên, ca sĩ Bảo Thy các mẹ bỉm sữa nên chọn các sản phẩm Nature’s Way chính hãng cho con sử dụng vì: “Hãng nổi tiếng nên có nhiều hàng trôi nổi trên thị trường lắm nên các bạn nhớ mua hàng chính hãng do Megasun Group phân phối, có đầy đủ tem của Bộ Công an cho yên tâm nha”.

Nature’s Way là thương hiệu nổi tiếng được thành lập từ năm 1943 và được mệnh danh là thương hiệu dẫn đầu về dòng sản phẩm dành cho trẻ em tại Australia cũng như trên thế giới. Thương hiệu này sở hữu hàng trăm đầu sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn, phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Tất cả các sản phẩm của Nature's Way đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn Organic với chất lượng cao, đảm bảo độ tinh khiết và an toàn. Quy trình sản xuất và phân phối đáp ứng những quy định khắt khe nhất tại thị trường Úc cũng như các thị trường lớn khác trên thế giới.

Nature’s Way – Thương hiệu danh tiếng đang được phân phối đến hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Các sản phẩm Nature's Way chính hãng được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2019 và được phân phối bởi Công ty cổ phần Master Bee (một trong những công ty thuộc hệ thống Megasun Group).

Các sản phẩm Nature’s Way chính hãng đã có có vị thế vững chắc trên thị trường, đang được phân phối tại các hệ thống siêu thị mẹ và bé hàng đầu Việt Nam và hàng loạt các đại lý, các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Không những thế, sản phẩm Nature’s Way còn chiếm lĩnh các thứ hạng cao trên các kênh bán hàng online, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiki, Lazada….

Với chất lượng vượt trội cùng uy tín đã được xây dựng 80 năm qua, các sản phẩm chính hãng của Nature’s Way cũng được các chuyên gia đầu ngành đánh giá cao, được ca sỹ Bảo Thy cùng hàng loạt các hot mom, các mẹ bỉm sữa lựa chọn cho con và gia đình.

Đơn vị phân phối sản phẩm Nature's Way chính hãng tại Việt Nam: Công ty cổ phần Master Bee Địa chỉ: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://natureswayvietnam.vn Fanpage: Nature's Way Việt Nam Điện thoại: 1900.636911 - (024) 7303.3911

Bảo Anh