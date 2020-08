Naomi Watts 52 tuổi vẫn đẹp quyến rũ

Từ lâu, giới chuyên môn đã ưu ái cho Naomi Watts danh xưng “Nữ hoàng phim kinh dị”. Mỹ nhân tóc vàng nổi tiếng với các bom tấn: Mulholland Drive (2001), The Ring (2002) và King Kong (2005).

Dù tuổi đã ngoài ngũ tuần, Naomi vẫn mang vẻ đẹp thách thức thời gian với làn da trắng hồng, mái tóc bồng bềnh và sắc vóc mảnh mai. Minh tinh người Anh từng được gọi tên ở danh sách 50 Phụ nữ đẹp nhất do People bình chọn.

Tờ Independent tán dương cô: "Naomi có sự nghiệp ngoạn mục. Cô ấy chinh phục khán giả bằng phim thương mại lẫn nghệ thuật. Và nhan sắc của Naomi vẫn rực rỡ như thuở mới vào nghề".

Mulholland là bước ngoặt trong sự nghiệp của minh tinh người Anh. Ảnh: IMDb.

Tỏa sáng khi ngoài 30

Naomi Watts sinh ngày 26/8/1968, cô sở hữu hai quốc tịch Anh - Australia. Nữ diễn viên có tuổi thơ cơ cực, phải cùng mẹ, anh trai di chuyển khắp các thành phố của xứ Wales và Anh. Đến năm 14 tuổi, cô và gia đình định cư tại Australia.

Ở Sydney, Naomi tham gia nhiều lớp diễn xuất và gặp được người bạn thân nhất của mình - Nicole Kidman. Chính Nicole đã vực dậy niềm đam mê điện ảnh trong Naomi.

Năm 18 tuổi, Naomi sang Nhật Bản khởi nghiệp với tư cách người mẫu nhưng không mấy thành công. Cô sau đó trở lại quê hương thứ hai và nhận vai phụ trong Flirting (1990), đóng cùng Nicole.

Thế nhưng “trời không chiều lòng người”, trong khi bạn thân có sự nghiệp bứt phá và thăng hoa thì Naomi lại vô cùng chật vật. Nữ diễn viên không ít lần muốn bỏ cuộc. Cô buồn bã nói: "Những khi tồi tệ tôi chỉ muốn về Australia nhưng rồi luôn có lý do níu chân tôi ở lại Mỹ".

Đầu thập niên 1990, Naomi thậm chí không nhận được vai diễn nào đáng kể, cô chỉ đóng vai phụ trong dự án kinh phí thấp là The Custodian (1993), Tank Girl (1995), và Dangerous Beauty (1998).

“Tôi bị từ chối nhiều đến mức hoài nghi năng lực bản thân. Tôi chờ đợi mà không có chút niềm tin nào”, cô trải lòng về giai đoạn khó khăn.

Mãi đến năm 2001, khi đã 33 tuổi, sự nghiệp của Naomi mới tỏa sáng bằng tác phẩm tâm lý kinh dị Mulholland Drive. Lọt mắt xanh của đạo diễn kỳ tài David Lynch, cô hóa thân “kép” vô cùng xuất sắc với nhân vật hai nhân cách Betty Elms/Diane Selwyn.

Lý giải việc chọn Naomi - diễn viên không mấy nổi bật thời đó, đạo diễn David nói: “Tôi biết cô ấy có tài năng đặc biệt, tâm hồn cao quý, thừa sự thông minh để đảm trách nhiều vai trò khác nhau. Naomi là một mảnh ghép hoàn mỹ”.

Nét thể hiện “vừa ngây thơ vừa tuyệt vọng” của Naomi được giới phê bình tán dương. Tờ The Guardian nhận định: “Tài năng của Naomi thật không thể tin được. Biểu cảm và chi tiết của cô ấy tạo nên sức sống mãnh liệt cho nhân vật”.

Chia sẻ về bộ phim đã nâng tầm mình, minh tinh chia sẻ: “Sự nghiệp của tôi chia làm hai giai đoạn, đó là trước và sau Mulholland Drive. Bộ phim đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi”.

Dấu ấn King Kong và danh xưng “Nữ hoàng phim kinh dị”

Sau thành công với David Lynch, Naomi nhanh chóng trở thành "nàng thơ" được săn đón của các nhà làm phim kinh dị. Vai nữ phóng viên gan dạ Rachel Keller của cô trong hai phần The Ring (2003) và The Ring Two (2005) đã đưa dòng kinh dị sống lại thời hoàng kim.

Năm 2003, cô nhận lời tham gia 21 Grams của quái kiệt González Iñárritu cùng hai tài tử gạo cội Sean Penn và Benicio del Toro. Phim kể về thí nghiệm cân linh hồn đã giúp Naomi lần đầu nhận đề cử Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Vào vai người mẹ tột cùng đau khổ khi mất con, Naomi được tờ New York Times dàng tặng lời có cánh: “Naomi luôn làm mới bản thân qua mỗi vai diễn, đến nỗi chúng ta đôi khi quên mất cô ấy xuất sắc thế nào”.

Nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án mới và nhận đánh giá tích cực như trong We Don't Live Here Anymore (2004), I Heart Huckabees (2004), Ellie Parker (2005).

Naomi Watts đẹp rực rỡ trong phim King Kong. Ảnh: IMDb.

Kéo dài chuỗi thăng hoa trong sự nghiệp, năm 2005, Naomi bắt tay đạo diễn Peter Jackson để đảm nhận vai chính trong King Kong - bộ phim thương mại thành công nhất của minh tinh 52 tuổi.

Với đôi mắt xanh biếc, vừa tình cảm xen lẫn ngập ngừng, mái tóc vàng rối tung trong gió, nàng Ann Darrow gây thổn thức bao trái tim, kể cả con quái vật khổng lồ Kong. Lối diễn xuất tự nhiên, tinh tế của Naomi trong King Kong chinh phục được cả khán giả khó tính nhất.

Sau bom tấn kể trên, cô tiếp tục tạo dấu ấn trong địa hạt nghệ thuật thứ bảy. Người đẹp ẵm đề cử Oscar thứ hai với tác phẩm The Impossible (2012).

Năm 2013, Naomi chịu áp lực khi đóng vai công nương Diana trong tác phẩm Diana, Princess of Wales. Nữ diễn viên tâm sự trong cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian: “Đây là vai áp lực nhất trong sự nghiệp. Công nương Diana là biểu tượng lớn thế nên khán giả rất khắt khe và khó tính”.

Song, với thiên phú diễn xuất cộng hưởng ngoại hình “đúng chuẩn”, ngôi sao King Kong hoàn thành vai diễn khá trọn vẹn.

Minh tinh trong hình tượng công nương Diana. Ảnh: Guardian.

Vài năm trở lại đây, Naomi vẫn đều đặn đóng phim. Tuy nhiên những tác phẩm mà minh tinh góp mặt không quá nổi bật, điển hình như While We're Young (2014), The Glass Castle (2017) hay The Wolf Hour (2019).

Minh tinh tóc vàng cũng dần lùi về hậu trường, đảm nhận vị trí nhà sản xuất phim. Naomi bày tỏ: “Ở tuổi này, tôi muốn thử sức mình nhiều hơn, cho mình cơ hội khám phá những năng lực khác”.

Naomi được xem là “đóa hoa nở muộn” ở Hollywood khi tới 33 tuổi mới chạm vào vinh quang. Có lẽ danh vọng đến trễ, nên ở tuổi 52 cô vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt trên hành trình cống hiến cho nghệ thuật.

“Có người trong nghề đã nói sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt lúc 40 tuổi, nhưng tôi muốn là người quyết định khi nào mình sẽ kết thúc. Giờ đây, tôi vẫn muốn làm hết sức mình ở mọi thứ”, cô khẳng định.

Được báo chí săn đón rầm rộ, song Naomi vẫn quyết tâm sống ẩn dật, tránh sự chú ý quá nhiều của paparazzi. Đã có thời điểm, cô trải qua trị liệu tâm lý vì khủng hoảng trong cuộc sống.

Ngôi sao King Kong hiện rất vui vẻ, dành toàn thời gian chăm sóc hai con trai Alexander và Samuel, con riêng của minh tinh và bạn trai cũ Liev Schreiber. Co cũng tìm thấy hạnh phúc mới bên người bạn đời Billy Crudup - bạn diễn của cô trong Gypsy.