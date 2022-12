Nâng cao nhận thức người dân về các thiệt hại do không đảm bảo an toàn lưới điện

(VTC News) -

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của khách hàng cũng như an toàn cung cấp điện và nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn Thủ đô, EVNHANOI thường xuyên kiểm tra tuyến đường dây đồng thời triển khai tuyên truyền an toàn điện sâu rộng đến các hộ dân, doanh nghiệp sinh sống trong và gần hành lang lưới điện để hiểu rõ các thiệt hại do vi phạm khoảng cách an toàn với lưới điện.

EVNHANOI phát quang hành lang lưới điện.

EVNHANOI đang quản lý các tuyến đường dây và trạm biến áp nằm rải rác trên 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội. Thời gian qua, tình trạng vi phạm hành lang an toàn bảo vệ công trình lưới trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, các tòa chung cư cao tầng và công trình nhà dân thi công xây dựng, cải tạo trong và gần hành lang lưới điện.

EVNHANOI đặt biển cảnh báo an toàn hành lang lưới điện tại các khu vực đang thi công.

Hiện nay, trên địa vẫn xảy ra một số hình thức vi phạm hành lang an toàn lưới điện phổ biến như: xây dựng nhà cửa, công trình cố định trong hành lang an toàn lưới điện; san lấp mặt bằng dưới gầm đường dây; trồng cây trong hành lang, chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố; thả diều gần đường dây gây sự cố….

Trước tình trạng này, EVNHANOI thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phát triển điện lực cấp thành phố, các thành viên của Ban chỉ đạo (Sở Công Thương Hà Nội là Thường trực BCĐ-PTĐL thành phố Hà Nội), ban hành nhiều công văn chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác bảo vệ an toàn công trình lưới điện, trạm biến áp tới các ban, ngành của Thành phố, UBND các cấp và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

EVNHANOI phối hợp Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội (PA04) và Sở Công Thương Hà Nội kiểm tra an toàn hành lang lưới điện.

Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến người dân, cơ quan, chủ các công trình không tự ý làm các công việc trong phạm vi hành lang lưới điện, cần liên hệ với ngành điện để phối hợp, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tính mạng và công trình.

Khi xây dựng, cải tạo công trình trong hành lang phải thỏa thuận an toàn điện với ngành điện theo đúng quy định. Không được tập kết vật tư, vật liệu trong hành lang lưới điện vì rất dễ vi phạm khoảng cách an toàn, gây tai nạn cho người và gây sự cố mất điện.

Để nâng cao nhận thức người dân, EVNHANOI đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tuyên truyền về bảo vệ hành lang lưới điện và an toàn điện trong nhân dân tại các trường học, khu dân cư...

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm và từng đơn vị, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ an toàn bản thân và gia đình trước các sự cố lưới điện.