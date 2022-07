Nam Em đang quá sức tại Miss World Vietnam 2022?

(VTC News) -

Nam Em nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi tái xuất đường đua nhan sắc Miss World Vietnam 2022. Hành trình thi nhan sắc của Nam Em càng được quan tâm nhiều sau khi Nam Anh, người chị sinh đôi của cô dừng chân ở Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Một điều khiến khán giả luôn chú ý và lo lắng cho cô chính là tình trạng sức khỏe đáng ngại, lộ rõ khi cô tham gia vào các hoạt động của cuộc thi. Điều này có thể là trở ngại lớn nhất của Nam Em trong nỗ lực chạm tay đến vương miện.

Nam Em rất nỗ lực tại cuộc thi.

Trong loạt hoạt động mới nhất tại Miss World Vietnam 2022, người đẹp Tiền Giang trở lại với thân hình thon gọn, nhưng gương mặt lại khá mệt mỏi khiến người hâm mộ không khỏi băn khoăn. Trong các hoạt động về thể chất, thí sinh phải vận động nhiều. Nam Em gây lo lắng khi nhiều lần không đứng vững, phải vịn tay vào thí sinh bên cạnh.

Nam Em phải bám vào thí sinh bên cạnh trong hoạt động mới nhất của Miss World Vietnam 2022.

Đây cũng không phải lần đầu tiên khán giả chứng kiến sự tụt dốc về sức khỏe và tinh thần của Nam Em. Trong vòng chung khảo toàn quốc của Miss World Vietnam vào tháng 4 vừa qua, cô phải liên tục đứng tựa vào thí sinh khác để trụ vững trên sân khấu vì tình hình sức khỏe không ổn định.

Ngoài ta, trong phần thi "Người đẹp Du lịch", cô mệt mỏi, chóng mặt và làm gián đoạn phần thi của cả đội. Do đó, chương trình quyết định cho Nam Em dừng tham gia phần thi này để có sức khỏe tốt nhất trong những thử thách tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc người đẹp Tiền Giang bỏ lỡ phần thi 'Người đẹp Du lịch" và nhóm chỉ còn 3 thí sinh tiếp tục tranh tài.

Người đẹp phải bỏ phần thi "Người đẹp du lịch" vì lý do sức khoẻ.

Trong đêm chung khảo toàn quốc, Nam Em cũng không thể đứng vững.

Trước đây, Nam Em từng tiết lộ cô bị hạ kali nên hai chân yếu, nếu đứng lâu sẽ bị mỏi. Khi tham gia show Vietnam Why Not, người đẹp đã từng tiết lộ về tình trạng sức khỏe của mình: "Cái gì mà chỉ cần đứng một chỗ thôi là em rất mệt. Đó là lý do vì sao mọi người khi coi lúc nào cũng thấy em phải đặt tay hoặc làm một cái gì đó dựa lên vai, tựa vào ai".

Người đẹp nhiều lần lộ dấu hiệu mệt mỏi tại các sự kiện.

Nam Em thừa nhận hiện cô vẫn gặp các vấn đề về sức khỏe, dù đã cố gắng ăn uống điều độ và giữ tinh thần lạc quan. Tuy vậy, trải qua nhiều thăng trầm, Nam Em tự nhận bản thân ở thời điểm hiện tại là một cô gái trẻ trung, có chút “tăng động” đúng với lứa tuổi của mình.