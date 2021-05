Nam diễn viên 'sinh ra để bị giết trên phim'

Năm 2003, Hiroyuki Sanada có vai diễn đột phá trong bộ phim The Last Samurai đóng cùng Tom Cruise. Sau 18 năm, tài tử Nhật Bản đã trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Hollywood. Năm 2021, Sanada thủ vai chiến binh Hanzo Hasashi/Scorpion trong bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử Mortal Kombat.

Nhân vật Hanzo Hasashi sớm bỏ mạng trong cảnh mở đầu Mortal Kombat. (Ảnh: EW)

Theo CBR, giống như người đồng nghiệp Sean Bean - nổi tiếng vì số lần bỏ mạng trên màn ảnh - đa số nhân vật Hiroyuki Sanada thủ vai trong các bom tấn Hollywood đều có kết cục bại vong.

Sau gần hai thập kỷ tung hoành trên màn ảnh rộng Hollywood, những vai nổi bật của tài tử người Nhật đều không có số phận yên ả. Ở The Last Samurai, nhân vật Ujio ông đóng đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội vì trúng đạn. Tiếp đến, năm 2007, nhân vật Kenji ông đảm nhận trong Rush Hour 3 đã ngã chết trong cuộc đấu tay đôi với nhân vật chính (Thành Long).

Gã phản diện Shingen của The Wolverine (2013) bị Logan (Hugh Jackman) tiêu diệt. Thủ lĩnh nhóm samurai báo thù Ooshi trong 47 Ronin (2013) lãnh án tử hình. Nhà khoa học Sho Murakami của Life (2017) bỏ mạng trong cuộc đi săn của người ngoài hành tinh…

Năm 2019, dù chỉ xuất hiện thoáng qua trong Avengers: Endgame, nhân vật Akihiko của ông cũng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của Clint Barton (Jeremy Renner). Năm 2021, Hanzo Hasashi cũng bỏ mạng ngay trường đoạn đầu Mortal Kombat trước khi được hồi sinh thành Scorpion trong hồi cuối.

Việc nhân vật của Hiroyuki Sanada liên tiếp thiệt mạng trong loạt bom tấn hành động, giật gân Hollywood đã tạo thành một mẫu số chung cho các vai diễn nổi tiếng của ông.

Hiroyuki Sanada và Hugh Jackman trong The Wolverine. (Ảnh: Fox)

CBR lý giải việc tài tử Nhật Bản chết vai có thể bắt nguồn từ việc sự nghiệp của ông nổi tiếng với những vai võ sĩ đạo hay kiếm sĩ tắm máu giang hồ. Trong Twilight Samurai (2002), nhân vật Seibei Iguchi ông đóng đã sống sót sau trận tử chiến, nhưng rồi cuối phim được xác nhận đã chết không lâu sau đó.

Tại Hollywood, vì diện mạo nam tính lạnh lùng, lại sẵn khả năng võ thuật nhuần nhuyễn, Hiroyuki Sanada thường được giao các vai phản diện trong các tác phẩm bom tấn hành động. Kiểu nhân vật hiếu chiến này thường khó toàn mạng tới cuối phim.

Tuy nhiên, theo thời gian, dù tiếng tăm của Hiroyuki Sanada tại Hollywood đã tăng lên đáng kể, các nhân vật ông thủ vai vẫn khó sống sót tới khi credit phim bắt đầu chạy.

Sean Bean không phải tài tử có số lần thiệt mạng vô địch trên màn ảnh, nhưng trong hơn 100 lần xuất hiện trên màn ảnh, anh bị giết khoảng 25 lần.

Một vài vai đã đi vào lịch sử như Ned Stark trong series Game of Thrones, Boromir của The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) và Alec Trevelyan từ GoldenEye (1995)... Những năm trở lại đây, nam diễn viên cho biết sẽ không nhận vai nếu nhân vật thiệt mạng ở cuối tác phẩm.

Về phần Hiroyuki Sanada, trong tháng 5, khán giả sẽ tái ngộ tài tử người Nhật trong bộ phim Army of the Dead của Zack Snyder. Trên phim, ông vào vai Bly Tanaka, người đã tìm đến nam chính (Dave Bautista) và chiêu mộ anh vào phi vụ cướp ngân hàng giữa đại dịch xác sống.