Nam diễn viên làm công an nhiều nhất màn ảnh Việt, 16 năm đóng một vai chưa chán

Không thể kể hết những lần Bảo Anh đóng vai công an, từ Người phán xử, Mê cung đến Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương, series phim Cảnh sát hình sự...

Có phim, khán giả cứ ngỡ nam diễn viên sinh năm 1981 đóng vai người thường nhưng tới những tập cuối, nhân vật của anh mới lộ diện là cảnh sát chìm.

Bảo Anh với màu áo quen thuộc trên màn ảnh suốt nhiều năm. Bức ảnh được anh chia sẻ năm 2017 khi anh có 10 năm đóng vai công an.

Bảo Anh có lẽ là diễn viên đóng vai công an nhiều nhất trên màn ảnh Việt khi hầu hết các phim hình sự lên sóng VTV anh đều đảm nhiệm vai này, từ công an chính quy đến cảnh sát điều tra, cảnh sát ngầm.

Đóng khung trong màu áo quen thuộc và kiểu nhân vật đặc trưng nhưng Bảo Anh vẫn chưa hề chán. Sau một lần "lột xác" với vai Khải "cá đông lạnh" trong Gara hạnh phúc, sắp tới Bảo Anh sẽ trở lại màn ảnh với vai Tuyển - đội trưởng đội cảnh sát hình sự trong phim Biệt dược đen lên sóng VTV3 từ 4/9.

Nhân vật Tuyển có phong cách điều tra toàn diện, quy củ, chắc chắn. Anh là người luôn đứng mũi chịu sào nhận gánh nặng cũng như chịu trách nhiệm cho các sai lầm của đội.

Bảo Anh trong sự kiện họp báo ra mắt phim "Biệt dược đen".

Bảo Anh chia sẻ về phim Biệt dược đen: "Nhiều người nói tại sao vào vai công an nhiều như thế? Tại sao không thay đổi mình? Không phải tôi không có cơ hội thay đổi. Trước khi được mời đóng Biệt dược đen, tôi nhận mời nhận một vai khá hay. Tuy nhiên, tôi không hề lăn tăn gì mà từ bỏ vai diễn chắc chắn sẽ làm tốt với màu sắc khác hoàn toàn vai công an này để đóng 'Biệt dược đen'.

Thường là vai công an đã mời tôi gần như không bao giờ từ chối. Không phải nó dễ làm, tìm cái mới trong cái mới rất dễ nhưng tìm cái mới trong cái cũ rất khó. Tôi thích thử thách ở cái cũ để làm mới mình. Mỗi nhân vật luôn tạo ra khó khăn lớn, bởi tôi thường đặt ra câu hỏi trong đầu làm thế nào với vai công an này, làm cách gì để khác đi? Vai công an đơn điệu đến mức chỉ có phá án và đánh án, vậy anh ta khác ở điểm nào?".

Bảo Anh khẳng định nếu còn cơ hội được mời vào vai công an thì vẫn nhận dù vai diễn sau luôn khó hơn vai diễn trước. Bảo Anh ví mình như người đang đi học và ở chương trình toán cao cấp, càng lên cao càng khó.

Bảo Anh với tạo hình vai Tuyển trong "Biệt dược đen".

Được biết đến là diễn viên nhiều kinh nghiệm đóng vai công an trên màn ảnh nhất nhưng điều đó lại vô tình tạo áp lực cho Bảo Anh vì các vai diễn rất dễ giống nhau, một màu, khó có sự đột phá và khác biệt.

"Trong suốt nhiều năm đóng vai chiến sĩ công an, tôi luôn phải học hỏi. Mỗi phim, mỗi kịch bản đều phải nghiên cứu kỹ. Vẫn bộ trang phục ấy, vẫn gương mặt ấy nhưng làm sao phải là một người khác. Khi đi làm với các chiến sĩ công an, chiến sĩ cơ động thật, tôi phải quan sát thêm xem có gì mới không để bổ sung cho vai diễn của mình", Bảo Anh chia sẻ.

Sở hữu vẻ ngoài nam tính, phong thái đĩnh đạc kết hợp nét mặt sắc lạnh, nghiêm nghị chính là ưu điểm để Bảo Anh luôn được chọn vào vai công an trong các phim truyền hình. Nhiều khán giả nhận xét Bảo Anh là nam diễn viên đẹp trai nhất màn ảnh Việt từng đảm nhiệm vai công an. Cũng chính vì lý do này nên Bảo Anh luôn là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn mỗi khi cần một gương mặt bảo chứng cho vai công an trên màn ảnh.