Nam diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải điện ảnh SAG

Theo Variety, nhờ vai diễn trong Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy trở thành nam diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải diễn xuất mảng điện ảnh tại SAG (Screen Actors Guild, SAG). Năm ngoái, tài tử Hàn Quốc Lee Jung Jae đoạt giải SAG mảng truyền hình nhờ vai diễn trong loạt phim Squid Game.

Bước lên sân khấu, Quan Kế Huy gửi lời động viên đến những đồng nghiệp vẫn phải "ngồi nhà" xem lễ trao giải: "Hãy tiếp tục cố gắng vì một ngày nào đó ánh hào quang này sẽ tìm đến các bạn".

Giải thưởng SAG là bước đà quan trọng để Quan Kế Huy chinh phục tượng vàng Oscar sắp tới. Nếu đoạt giải Oscar, anh sẽ là người châu Á thứ hai đoạt giải nam diễn viên phụ, sau Haing S. Ngor trong The Killing Fields (1984). Trong 95 năm lịch sử Oscar, chỉ có 5 diễn viên châu Á hoặc gốc Á đoạt giải Oscar ở 4 hạng mục chính về diễn xuất.

Năm nay, bộ phim Everything Everywhere All at Once mà Quan Kế Huy tham gia còn được đề cử 11 giải Oscar, bao gồm cả giải Phim hay nhất. Vòng bỏ phiếu cuối cùng cho giải Oscar sẽ bắt đầu vào ngày 2/3 tới.

