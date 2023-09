Nam ca sĩ qua đời bí ẩn ở tuổi 27

Trang Daily Mail ngày 13/9 thông tin về cái chết của nam ca sĩ 27 tuổi. Theo đó, thông cáo trên trang mạng xã hội Instagram của MohBad đã xác nhận anh qua đời ngày 12/9.

Nam ca sĩ MohBad

"Chúng tôi rất đau buồn báo tin rằng MohBad đã ra đi vĩnh viễn trong sự bình yên. Gia đình cảm ơn tình yêu thương, lời cầu nguyện từ người hâm mộ. Họ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này. MohBad cuối cùng cũng đã được bình yên" – thông cáo viết.

Nguyên nhân cái chết của ngôi sao người Nigeria vẫn còn là bí ẩn chưa được công bố.

Người hâm mộ và bạn bè của nam ca sĩ, rapper đã nhanh chóng bày tỏ sự thương tiếc trên trang mạng xã hội. Họ nói về những kỷ niệm từng có bên người đã khuất.

MohBad tên thật là Ilerioluwa Oladimeji Aloba. Anh từng ký kết hợp đồng cùng Marlian Records của Naira Marley cho đến khi rời hãng vào năm 2022. MohBad được biết đến với chất giọng nam trung và các bài hát bao gồm: "Ask About Me", "Pariwo", "Peace"...