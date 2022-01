Nam A Bank mang tết hạnh phúc đến những mảnh đời khó khăn

(VTC News) -

Chương trình Tết Hạnh Phúc được khởi động tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8.

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Những hậu quả nặng nề do đại dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng tới đời sống xã hội, kinh tế mà còn cướp đi sinh mệnh của hàng ngàn người Việt, đặc biệt là tại TP.HCM. Nhiều gia đình mất người thân, trẻ em mồ côi và khó khăn lại thêm chồng chất lên những mảnh đời kém may mắn tại vùng dịch.

Ông Trần Khải Hoàn – Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam A Bank gửi quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Với mong muốn lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn cùng những gia đình chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, ngày 19/1/2022, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Nam A Bank đã phối hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM khởi động hành trình Tết Hạnh Phúc. Ngay sau khi khởi động chương trình, hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục nối dài tại nhiều quận huyện khác trên địa bàn TP.HCM như Quận Gò Vấp, Bình Tân, Quận 4, huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết – Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM gửi quà và động viên tinh thần để các em vượt qua khó khăn.

Chương trình trao 1.500 phần quà, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng đến những em nhỏ và phụ nữ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh, đặc biệt là những trẻ mất người thân do COVID-19. Hy vọng, đây sẽ là những món quà góp phần giúp các em xoa dịu nỗi đau tinh thần, vượt qua khó khăn trong dịp Tết đến xuân về.

Nam A Bank hy vọng các em có một cái Tết đủ đầy và hạnh phúc.

Cũng trong chuỗi hành trình Tết Hạnh Phúc, ngày 20/1/2022, Nam A Bank đã trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Thuận 2 tỷ đồng nhằm chung tay cùng địa phương mang đến một mùa Tết yêu thương, đầy đủ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong những tỉnh thành có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế mà Ngân hàng đang đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh. Những năm qua, Nam A Bank Bình Thuận cũng như toàn hệ thống Nam A Bank đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Nam A Bank trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Thuận 2 tỷ đồng.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Tết Hạnh Phúc là tình cảm, tấm lòng của Ban Lãnh đạo, cán bộ nhân viên Nam A Bank tổ chức từ nhiều năm nay với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, đầy đủ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Chúng tôi hi vọng, những món quà mang ý nghĩa thiết thực này sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, mang đến một cái Tết ấm áp cho những hoàn cảnh chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19”.

Nam A Bank thành lập năm 1992, trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nỗ lực không ngừng nâng tầm vị thế, Nam A Bank luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân tương ái nhằm mang đến niềm vui, hạnh phúc cho hàng triệu người. Hàng năm, Nam A Bank đều đặn duy trì nguồn ngân sách cho các hoạt động từ thiện, tài trợ an sinh xã hội, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, đồng bào vùng sâu vùng xa.

Nam A Bank là một trong những đơn vị đóng góp hiệu quả cho các hoạt động hướng đến cộng đồng, góp phần vào sự phát triển bền vững quốc gia. Công tác an sinh xã hội của Nam A Bank đi theo chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới đa dạng mục đích như hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ xây trường học, các hoạt động nâng cao ý thức và bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh…

Đặc biệt, trong những dịp Tết đến xuân về, Nam A Bank thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện nhằm mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy cho những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.