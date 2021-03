Năm 2021, TP Thủ Đức phải thu hơn 8.300 tỷ đồng, không chia ngân sách cho TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 23/3, tại kỳ họp thứ 24 khóa IX, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về hủy dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 của Quận 2, 9, Thủ Đức và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho TP Thủ Đức hơn 8.327 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương hơn 3.155 tỷ đồng.

HĐND TP.HCM cũng phê duyệt việc bổ sung từ ngân sách TP.HCM cho ngân sách TP Thủ Đức hơn 1.990 tỷ đồng.

Theo đó, TP Thủ Đức được giữ lại 18% trong tổng thu ngân sách Nhà nước, 82% còn lại gửi về Trung ương. TP Thủ Đức không phải phân chia nguồn thu ngân sách cho TP.HCM.

Thành phố Thủ Đức.

Về khoản thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình, cấp phường được giữ lại 20%, 80% còn lại được phân chia cho TP Thủ Đức.

TP Thủ Đức được giữ 100% các khoản thu ngân sách từ các nguồn như thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; lệ phí môn bài; lệ phí trước bạ nhà, đất trên địa bàn TP Thủ Đức; viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân nước ngoài; phí thu từ các hoạt động dịch vụ của cơ quan, đơn vị; lệ phí do TP Thủ Đức thu.

Về chi đầu tư phát triển, theo UBND TP.HCM, việc đầu tư xây dựng các dự án do TP Thủ Đức quản lý thuộc nhóm C được lấy từ nguồn vốn đầu tư do TP.HCM phân cấp và nguồn ngân sách của TP Thủ Đức.

Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét, đánh giá báo cáo của UBND TP.HCM về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; báo cáo về nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Cũng trong ngày làm việc, kỳ họp HĐND TP.HCM còn dự kiến tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, miễn nhiệm hai chức danh và bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.