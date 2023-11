Mỹ Tâm nói gì khi Khắc Hưng quyết định chuyển hướng làm ca sĩ?

(VTC News) -

Sau thời gian ấp ủ, nhạc sĩ Khắc Hưng cho ra mắt MV Những đêm mùa hè và album đầu tay Người lạ trong mơ. Đây chính là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt của anh khi chuyển hướng theo con đường ca hát.

Album của Khắc Hưng gồm 10 bài hát do chính anh tự sáng tác gồm Down to earth, Người lạ trong mơ, Into the groove, Free your mind, Lên mặt trăng, Slower, Những đêm nùa hè, Phiên bản giới hạn và Anh đang về.

Khắc Hưng chuyển hướng làm ca sĩ.

Xuất hiện để ủng hộ đàn em, Mỹ Tâm cho biết từ trước đến nay cô rất hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, lần này là lần hiếm hoi Khắc Hưng nhờ vả nên nữ ca sĩ lập tức đồng ý. Trước đây, Khắc Hưng cũng giúp Mỹ Tâm rất nhiều lần.

Nói về đàn em, Mỹ Tâm cho hay: “Tình yêu với âm nhạc của Khắc Hưng rất lớn. Hưng cũng rất thích hát và luôn muốn một ngày sẽ được hát nỗi lòng từ trong chính những sáng tác của mình. Mỹ Tâm cảm nhận rất rõ tình yêu ca hát của Khắc Hưng trong album này”.

Mỹ Tâm chia sẻ thêm Khắc Hưng đã từng sáng tác 10 bài hát cho album của chính mình từ rất lâu, cô thấy những bài hát đó rất hay. Tuy nhiên, Khắc Hưng lại thấy hơi buồn và quyết định bỏ hết, thay đổi thành 10 bài hát hoàn toàn mới, tươi sáng hơn.

Mỹ Tâm có mối quan hệ thân thiết với Khắc Hưng.

Nói về quá trình trở thành ca sĩ, Khắc Hưng cho biết: “Tôi chưa dám nói là mình luyện tập để làm ca sĩ, chỉ là luyện tập để hát. Quá trình luyện thanh rất tự nhiên, ngày nào tôi cũng hát. Tôi có một thuận lợi là được tiếp xúc với nhiều ca sĩ hát hay, nên bản thân cũng tự ngấm dần và hiểu được cách hát thế nào để có kỹ thuật.

Tôi không tự tin là người hát hay nhất nhưng tôi nghĩ ít nhất mình có thể hát kỹ thuật tốt, và mọi người sẽ đánh giá bạn này hát cũng không tồi”.

Với lần trở lại này, Khắc Hưng gây bất ngờ khi quyết định cho ra mắt MV xây dựng tình yêu giữa một cặp nam - nam.

Khi được hỏi về việc có phải đang sử dụng câu chuyện đam mỹ để thu hút khán giả, Khắc Hưng chia sẻ: “Tôi không gọi đây là đam mỹ, bởi tôi còn không biết đam mỹ là gì vì chưa coi bao giờ. Tôi chỉ đơn giản là ra MV về 2 bạn nam, 1 cặp nam nữ sẽ không ra được tinh thần như MV này".

Khắc Hưng cũng cho biết bản thân rất đầu tư cho sản phẩm lần này khi chọn địa điểm quay ở Ý và Hy Lạp. Dù quá trình xin visa rất vất vả nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh của “đứa con tinh thần” này, bản thân anh cảm thấy rất xứng đáng.

Nói về lý do không tự đóng trong MV của mình, Khắc Hưng cho biết anh thiếu tự tin về bản thân cả bên trong lẫn bên ngoài.

"Tôi sợ mình không thể hiện được sức trẻ vì đầu thì hói, nhìn không thể ra tuổi trẻ được. Tôi còn có một cái sẹo ở chân rất to, không bao giờ mặc quần ngắn được. Tôi sợ đóng xong mọi người sẽ bỏ thích luôn”, anh hài hước nói.

Trước chia sẻ của đàn em, Mỹ Tâm nhanh chóng phủ nhận và mong đàn em tự tin hơn. Nữ ca sĩ động viên: “Hưng ơi, em rất là đẹp trai và em phải biết điều đó. Đừng chỉ vì 1-2 bình luận mà nghĩ cả thế giới thấy mình không đẹp, không nên như vậy. Em phải tin những tràng pháo tay đã dành cho em, mọi người không nhìn vẻ ngoài của em mà đánh giá em. Hãy cứ là chính mình, không cần phải làm tóc thật đẹp vì chị thích kiểu tóc cũ của em. Em không được tự ti như thế. Em rất đẹp trai và là nghệ sĩ toàn năng nhất mà chị được biết”.

Khắc Hưng thay đổi hình ảnh hiện đại, trẻ trung hơn.

Nói thêm về danh xưng ca sĩ, Khắc Hưng chia sẻ anh không tìm kiếm gì trong sự nghiệp ca hát của mình và đồng thời cũng không ham mê danh vọng. “Tôi không tìm kiếm gì đặc biệt. Nếu ham mê danh vọng và nổi tiếng thì tôi đã theo con đường ca hát từ lâu rồi. Với tôi, phục vụ cho âm nhạc là mục đích tối thượng.

Tôi muốn hiểu cảm giác khi không còn là nhạc sĩ thì sẽ trở thành bản ngã như thế nào. Và như mọi người thấy, tôi được trang điểm, làm tóc như thế này. Còn khi làm nhạc sĩ, tôi không thể làm như vậy vì sẽ chiếm hết sự chú ý của ca sĩ”, Khắc Hưng nói thêm.

MV "Những đêm mùa hè" - Khắc Hưng.