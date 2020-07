Muster: Cả thế giới âm nhạc trong tầm tay

Muster - The Music Master là nền tảng game và âm nhạc trực tuyến, được tạo ra với mong muốn đem đến 1 cổng game dành cho những người yêu thích Hyper-casual game (những game đơn giản, phổ thông, dễ chơi nhưng hấp dẫn), nhất là dòng game Âm nhạc.

Được tích hợp hàng chục tựa game đình đám như Magic Tiles 3 (game Piano hàng đầu thế giới với hơn 300 triệu lượt download), Tiles Hop (tựa game dành cho những fan EDM chân chính)…, Muster đã liên tục lọt vào top những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Appstore ngay từ khi ra mắt. Thêm một lý do vô cùng hợp lý khiến Muster được yêu thích, chính là danh sách nhạc với hàng triệu bài nhạc Việt đang được yêu thích, và người chơi có thể chơi game và thưởng thức nhạc với bất cứ bài hát yêu thích nào.

Chơi game - Nghe nhạc: trải nghiệm âm nhạc theo một cách hoàn toàn mới với Muster.

Với list game được cập nhật liên tục, có lẽ Muster sẽ đáp ứng được ngay cả những người dùng khó tính nhất, chơi được hàng chục game hot chỉ với 1 lần tải. Không những vậy, thành tích và nhiệm vụ bạn đạt được trong quá trình chơi cũng sẽ được dùng chung giữa các game, khiến việc bạn chơi nhiều game khác nhau không gặp bất cứ rào cản nào. Đến với Muster, bạn sẽ như bước vào 1 bữa tiệc buffet gồm Game và Âm nhạc: Muster - All you can play.

Với Muster, chỉ cần tải 1 lần, người dùng có thể chơi hàng chục game Hyper-casual hot nhất hiện nay.

Điều đáng ngạc nhiên hơn khi không chỉ chơi game với nhạc, Muster còn mang lại cho người dùng những tính năng không khác gì một app nghe nghe nhạc thịnh hành như kho nhạc khổng lồ, cá nhân hóa list nhạc,…. Với việc vừa nghe nhạc vừa chơi game trong cùng một app, người dùng sẽ tiết kiệm được rất nhiều bộ nhớ khi không phải dùng nhiều ứng dụng để giải trí. Ngoài ra, Muster còn cho phép người dùng lưu lại Playlist cá nhân, lịch sử nghe nhạc, thành tích chơi game và dùng chung cho tất cả mọi tính năng.

Kho nhạc khủng, giao diện “sang chảnh” của phần MUSIC trong Muster.

Tại Việt Nam, Muster đang tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng. Với hàng loạt nhận xét tích cực trên Apple Appstore, Muster hiện đang được đón nhận mạnh mẽ từ cả cộng đồng game thủ cũng như cộng đồng người yêu âm nhạc.

Với concept mới lạ, Muster đang được cả cộng đồng người yêu nhạc lẫn game thủ đón nhận mạnh mẽ.

Theo cập nhật của nhà phát triển, hiện Muster chỉ mới có phiên bản dành cho iOS, còn phiên bản Android của platform này vẫn còn đang trong thời gian hoàn thiện và sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, nhà phát triển cũng đang liên tục cập nhật thêm list nhạc và những game hot mới, nên nếu bạn muốn tìm 1 nơi để giải trí, và đắm mình trong không gian âm nhạc thì hãy tải ngay Muster và trải nghiệm thôi nào.

Link app: https://go.onelink.me/app/MusterMusicMaster