Mua nhà trong hẻm cần lưu ý những điều này

Theo tư vấn của nhiều môi giới nhà đất, trước khi quyết định mua nhà trong hẻm, người mua cần xác định rõ con hẻm đó như thế nào? Vì tùy mức độ, hiện trạng của hẻm để thương lượng về giá nhà với người bán.

Hẻm được phân chia thành 3 loại: hẻm chính, hẻm nhánh và hẻm cụt. Trong đó, hẻm chính là loại hẻm được nối thông với đường phố và nối với các hẻm nhánh hoặc hẻm cụt khác. Còn hẻm nhánh là đường hẻm được nối với đường phố, hẻm chính, hoặc có liên thông với hẻm khác. Cuối cùng, hẻm cụt là đường hẻm chỉ nối một đầu vào đường hẻm khác hoặc đường phố.

Sau khi đã xác định được vị trí của căn nhà, người mua nhà cần lưu ý đến 4 vấn đề sau.

Kiểm tra pháp lý ngôi nhà

Vấn đề này rất quan trọng khi mua nhà và đặc biệt quan trọng với các căn nhà nằm sâu trong ngõ, thường hay phát sinh nhiều tranh chấp do người dân tự ý cơi nới nhiều hơn.

Muốn biết căn nhà đó có nằm trong diện quy hoạch hay không, người mua cần bỏ công sức và thời gian lên địa chính phường, công an phường, để tìm hiểu về quy hoạch hoặc dò hỏi những người dân quanh khu đó.

Bên cạnh đó, người mua cần gặp được chủ căn nhà và tận mắt xem sổ đỏ. Nếu giả sử nhà nhiều tầng nhưng trong sổ đỏ chỉ nêu đất thì người mua cần xác minh đó có phải là căn nhà xây không phép hay không. Trong trường hợp căn nhà xây không phép, sau này nhà nước có thu hồi thì chỉ được tính giá trị đất để đền bù, người mua hãy lập luận để yêu cầu giảm giá.

Hoặc nếu diện tích thực căn nhà là 30m2 nhưng trong sổ đỏ chỉ ghi là 27m2 thì chứng tỏ người chủ nhà cũ đã lấy đi 3m2, do đó, người mua có thể thương lượng chỉ tính tiền mua phần có trong sổ đỏ.

Trong trường hợp ngược lại, nếu diện tích thực căn nhà là 27m2 nhưng trong sổ đỏ chỉ ghi là 30m2 thì chứng tỏ chủ nhà đã cơi nới và người mua tuyệt đối không trả tiền khoản diện tích "ăn gian" này.

Tránh mua nhà ở những ngõ quá nhỏ

Ở Hà Nội và TP.HCM có hàng chục nghìn con hẻm nhỏ hơn cả chiều rộng tối thiểu 3,5m, trong đó bao gồm nhiều con hẻm mà lòng đường chỉ vừa một chiếc xe gắn máy đi lọt. Nhà hẻm càng nhỏ thì tất nhiên việc di chuyển càng vất vả, đó là chưa tính đến vấn đề thanh khoản nhà trong hẻm nhỏ, cụt sẽ kém hơn những căn nhà hẻm to. Ngoài ra, nhà hẻm nhỏ khi sửa chữa hay xây dựng thường bị "dội" chi phí rất nhiều nếu đem so với những vị trí khác do không có chỗ chứa vật tư, vận chuyển vật liệu nhiều lần bị hao hụt, nên tốn thêm chi phí nhân công.

Khi quyết định mua nhà trong ngõ, người mua cũng cần phải dự đoán trước được quy luật hẻm càng nhỏ thì giá trị căn nhà càng bị giảm sút so với tài sản ở vị trí khác có cùng giá trị. Khi cần tiền gấp, bán nhà trong hẻm nhỏ thường bị ép giá và gặp rất nhiều trở ngại trong việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng do bị định giá quá thấp.

Không nên mua nhà cuối ngõ

Khi chọn mua nhà trong ngõ, người mua cũng cần lưu ý tránh những căn nhà nằm ở cuối ngõ. Thông thường, nhà trong ngõ cụt sẽ tận dụng được lợi thế về giá cả và không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, nhà cuối hẻm phải chịu rất nhiều hạn chế về kết cấu, kiến trúc, không thể xây đẹp như các vị trí khác. Không những thế, việc sắp đặt hệ thống thông gió và chiếu sáng tự nhiên cho ngôi nhà cũng rất khó khăn.

Một bất lợi nữa là nhà cuối hẻm luôn nhận được ít năng lượng, dễ xảy ra tình trạng tụ khí gây bất lợi cho gia chủ. Một số chuyên gia phong thủy cho rằng, nhà nằm cuối hẻm thì việc đón dòng khí dẫn từ ngoài vào sẽ kém hơn các nhà khác, hẻm càng dài, càng quanh co thì khí càng bị thất thoát nhiều. Đặc biệt, nhà cuối hẻm không có sự trao đổi khí thường xuyên nên dễ xảy ra tình trạng bế khí không tốt.

Xem xét phong thủy căn nhà

Dù là nhà trong hẻm thì bạn cũng cần xem xét đến vấn đề phong thủy để có được sự may mắn, thịnh vượng cho gia đình. Hãy xem xét về phong thủy tổng thể sau đó mới đi sâu vào các chi tiết bên trong. Không nên chọn nhà có vị trí tạo nên thế “sát” vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tài vận.

Bên cạnh đó, yếu tố ánh sáng, nội thất trong nhà cũng ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy. Nếu vẫn quyết định mua, hãy có phương án để trang trí, cải tạo hay sắp xếp lại nội thất sao cho hợp phong thủy nhất.

