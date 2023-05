Mua mới hơn 1,8 tỷ, Mercedes E240 sau 20 năm chỉ còn 190 triệu đồng

Mercedes-Benz E240 là mẫu sedan hạng sang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về Việt Nam đầu những năm 2000. Lúc bấy giờ, Mercedes-Benz E240 được đánh giá là mẫu xe sang hàng đầu với mức giá đắt kỷ lục so với những xe nhập khẩu cùng thời, lên đến 115.000USD (khoảng 1,8 tỷ đồng theo tỷ giá năm 2003).

Sau 20 năm có mặt trên thị trường, hiện nay, những chiếc Mercedes-Benz E240 cũ không hẳn là sự lựa chọn của số đông dù giá bán lại rất rẻ, nhưng với những ai quan tâm, đây vẫn là một dòng xe thú vị để chơi và khám phá.

Mới đây, một chiếc Mercedes-Benz E240 đời 2003 được anh Phan Dũng, chủ một showroom ô tô cũ ở Thanh Xuân, Hà Nội chào bán với giá khá rẻ, chỉ 190 triệu đồng.

Mercedes E240 cũ đời 2003 đang được chào bán 190 triệu.

Trao đổi với VietNamNet, anh Dũng cho biết, đây là xe công thanh lý nên giá rẻ hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường khoảng 20-30 triệu đồng. Sau 20 năm sử dụng, đến nay chiếc xe vẫn nguyên bản theo nhà sản xuất. Máy móc, thân vỏ còn "zin" chưa từng đâm đụng.

"Xe có nguồn gốc phục vụ trong cơ quan nhà nước, bảo dưỡng định kỳ đầy đủ nên chất xe vẫn rất tốt, máy chạy còn êm và chắc nịch. Xe trang bị động cơ V6, đảm bảo được công suất mạnh mẽ so với những dòng E Class 2.0 hay 1.8 cùng đời", anh Dũng nói.

Ngoại hình xe còn khá mới.

Chiếc xe được chào bán sở hữu màu sơn đen trông còn khá mới. Dù đã 20 năm tuổi, chiếc Mercedes-Benz E240 vẫn giữ được nước sơn bóng loáng, vẻ đẹp vốn có của mẫu xe sang nổi tiếng.

Kích thước tổng thể của xe Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.818 x 1.822 x 1.695 mm. Đèn pha đôi đặc trưng của dòng E-Class thế hệ thứ 3 (mã W211), đèn pha là loại Bi-Xenon. Trừ cụm đèn phía trước, công nghệ chiếu sáng còn lại trên Mercedes-Benz E240 hầu hết là đèn halogen.

Đèn pha đôi đặc trưng của dòng E-Class.

Cùng với thiết kế ít lỗi mốt theo thời gian, Mercedes-Benz E240 được trang bị nội thất khá tiện nghi theo tiêu chuẩn cách đây 20 năm. Mẫu xe nhập khẩu sang trọng này trang bị 2 ghế chỉnh điện đa chiều, vô lăng trợ lực cảm biến tốc độ, gương chỉnh điện và gập kính điện, 4 kính chỉnh điện auto…

Chiếc xe Mercedes E240 2003 trong bài đã được lắp màn hình Android camera 360°, ghế bọc da mới, vô lăng vân gỗ tích hợp các nút bấm điều chỉnh nhanh không thua kém những mẫu ô tô ngày nay.

Nội thất bọc da mới, một số chi tiết ốp vân gỗ sang trọng.

Về trang bị an toàn, Mercedes-Benz E240 được trang bị hệ thống 6 túi khí, phanh ABS, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESP... Đều là những công nghệ an toàn cần thiết. So với thời điểm ra mắt, nhiều mẫu xe phổ thông trên thị trường thậm chí còn không có chống bó cứng phanh ABS.

Không gian khá rộng thoáng.

Mercedes-Benz E240 đời 2003 được trang bị động cơ V6 2.6L, cho công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 9,4 giây, tốc độ tối đa 236 km/h.

Ngoài những ưu điểm nổi trội nói trên, thì nhược điểm lớn nhất của chiếc xe này là đời quá sâu, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng chắc hẳn sẽ tốn kém. Bên cạnh đó, thời gian đăng kiểm của những chiếc xe sau 20 năm tuổi hiện chỉ còn được 6 tháng, cũng gây khó khăn cho người sử dụng.

Với các dòng xe Mercedes-Benz cũ đời sâu, việc kiểm tra thật kỹ phần điện, lốc điều hòa là rất cần thiết. Bởi nếu những xe đã từng qua sửa chữa các phần này thường không chuẩn, làm cho xe trở nên nặng tải và ì ạch.

Nếu không am hiểu và không có kinh nghiệm, người mua nên nhờ thợ từ các garage chuyên sửa chữa Mercedes kiểm tra xem xe có từng bị tai nạn, rã gầm hay máy móc có bị ngập nước không. Đa số thợ chính ở gara sửa chữa xe đều có thể dễ dàng nhìn ra được các lỗi này.

