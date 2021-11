Mưa lớn khiến hàng loạt cầu ở miền núi Quảng Ngãi sụt lún, đứt gãy

(VTC News) -

Ngày 10/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Ba Tơ, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa to đến rất to.

Cầu tràn suối Hy Long, xã Ba Điền bị sụt lún, đứt gãy. (Ảnh: N.Đ)

Mưa lớn gây chia cắt một số khu vực tại xã Ba Lế, Ba Vinh, Ba Điền…khiến người dân không thể lưu thông.

Cụ thể, tại xã Ba Điền, cầu tràn suối Hy Long bị sụt lún, đứt gãy 60m; cầu Nước Tun bị sụt lún, đứt gãy 30m; cầu Hy Long 3 bị sụt lún, đứt gãy mố cầu 20m, chỉ lưu thông tạm thời bằng đi bộ; cống D1000 tuyến ĐT624, tổ 1, thôn Hy Long bị cuốn trôi hoàn toàn. Đất đá tràn lấp các mặt đường cùng dòng nước chảy xiết khiến toàn xã Ba Điền bị cô lập.

Trong khi đó, tại xã Ba Khâm, cầu treo suối Bà Dui, thôn Nước Giáp, bị nước lũ gây xói lỡ 2 móng mố trụ cầu và làm hư hỏng một phần ván lát, gờ chắn bánh gây mất an toàn giao thông.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở huyện miền núi Ba Tơ bị chia cắt. (Ảnh: N.Đ)

Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết mưa lớn khiến tuyến đường DT624 dẫn vào trung tâm xã Ba Điền bị chia cắt. UBND huyện đã chỉ đạo dựng rào chắn và cắm biển báo ngăn không cho người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.