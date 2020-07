Mưa lớn khiến giao thông Lào Cai tê liệt, hồ chứa 60.000m3 bị sạt lở chân đập

Trong đêm và rạng sáng 4/7, nhiều nơi ở Lào Cai có mưa to gây ngập úng và lũ cục bộ. Lượng mưa đo được tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và huyện Bát Xát từ 65mm đến 175mm.

Theo VOV, hiện tượng trên gây sạt lở đường, sạt lở chân đập ở xã Phú Nhuận (Bảo Thắng)... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Hai tuyến tỉnh lộ 156 và 156B đoạn Cốc Mỳ - Trịnh Tường và đoạn qua xã Mường Vi (Bát Xát) cũng bị sạt lở đường do lũ về, khiến giao thông ách tắc.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo nguy hiểm và phân công người canh gác tại các khu vực trên.

Mưa lớn gây lũ qua ngầm tràn Tân Long, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, Lào Cai (Ảnh: TTXVN).

Bên cạnh đó, theo báo Nông nghiệp Việt Nam, mưa lớn khiến bờ đập đồng thời là đường giao thông tại hồ Nhuần 4 (xã Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai) bị sạt lở chân đập phía taluy âm dài khoảng 60m. Điều này gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập.

Hồ này có dung tích khoảng 60.000m3, chiều cao đập đất khoảng 5m, chiều dài khoảng 65m, đỉnh đập kết hợp làm đường giao thông.

Các cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường đánh giá mức độ an toàn của thân đập. Địa phương cũng đã huy động lực lượng, vật tư gia cố lại thân đập bằng cách đóng cọc tre.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến hết đêm mai (5/7), Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 120mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.