Mua CumarGold New hỗ trợ dạ dày, bất ngờ lãi 'khủng' 3 chỉ vàng 9999

(VTC News) -

Mừng sinh nhật 10 tuổi, nhãn hàng CumarGold New - Giải pháp hỗ trợ cho người viêm loét, trào ngược dạ dày triển khai chương trình “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” với nhiều giải thưởng giá trị. Trong 6 tháng diễn ra chương trình từ ngày 1/5/2023 đến hết ngày 31/10/2023, CumarGold New sẽ tổ chức 3 đợt quay số định kỳ vào các ngày 6/7, 6/9 và 6/11/2023.

Chỉ sau thời gian ngắn, hàng trăm nghìn mã dự thưởng trên mỗi vỏ hộp CumarGold New đã được gửi đi đăng ký tham gia quay số trúng thưởng.

Đợt quay thưởng đầu tiên của chương trình đã được tổ chức vào ngày 6/7/2023 tại Nhà máy Dược mỹ phẩm công nghệ cao CVI Pharma. Buổi quay thưởng có sự tham dự của đại diện nhãn hàng CumarGold New, đại diện Công ty CP Dược mỹ phẩm CVI và rất nhiều khách hàng.

Nhằm đảm bảo tính khách quan, ngoài việc mời khách hàng cùng chứng kiến quá trình quay thưởng, nhãn hàng CumarGold New còn sử dụng hệ thống phần mềm tự động để tìm ra người trúng giải một cách ngẫu nhiên.

Buổi quay thưởng đầu tiên tìm ra chủ nhân của 3 chỉ vàng 9999 và các hộp sản phẩm CumarGold New miễn phí. Ngay sau buổi livestream quay số may mắn, nhãn hàng đã liên hệ tới những khách hàng may mắn và tổ chức trao giải.

Anh Hồ Minh Hùng - khách hàng đầu tiên trúng giải đặc biệt đợt 1 chương trình Mua CumarGold New trúng vàng 9999 cho biết: “Tôi bị đau dạ dày nên có lên mạng tìm hiểu thông tin và được bạn bè giới thiệu sản phẩm CumarGold New. Khi sử dụng sản phẩm, các triệu chứng đau dạ dày, đầy bụng, khó tiêu… của tôi cải thiện rất nhanh. Giờ sức khoẻ tôi ổn định nhưng tôi vẫn sử dụng dụng để bảo vệ cơ thể lâu dài.

Tôi cũng biết CumarGold New có chương trình tích điểm 8 điểm tặng 1 hộp nên cũng giữ lại vỏ hộp để được tặng quà và sử dụng thôi chứ không nghĩ sẽ được phần thưởng lớn như vậy. Vì thế, tôi rất mừng và vui vì sản phẩm đã giúp tôi lấy lại cuộc sống dễ chịu và tốt hơn. Tôi nghĩ bà con ai đau dạ dày có thể tham khảo sản phẩm này, rất uy tín và còn có chương trình khuyến mãi ý nghĩa cho khách hàng”.

Anh Hồ Minh Hùng (Bình Dương) là khách hàng duy nhất trúng 3 chỉ vàng 9999.

Chị Phạm Thị Kim Cúc (Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Phượng (Yên Bái) là hai khách hàng trúng giải ở khu vực phía Bắc.

Chương trình Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999 vẫn đang diễn ra trên toàn quốc với đợt quay số thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 6/9/2023 dành cho các mã dự thưởng từ 1/7 đến 31/8/2023. Các khách hàng hãy nhanh chóng mua và tích điểm sản phẩm trong thời gian này để không bỏ lỡ cơ hội trúng vàng cũng như nhận ngay 1 hộp CumarGold New miễn phí khi tích đủ 8 điểm - tương đương 8 hộp sản phẩm.

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 10 năm có mặt trên thị trường của nhãn hàng CumarGold New - Giải pháp cho người viêm loét và trào ngược dạ dày. Không chỉ nâng cấp và cải tiến chất lượng sản phẩm qua các năm, CumarGold New còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi đặc biệt nhằm giúp người bệnh có cơ hội sử dụng một sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt với chi phí hợp lý.

Trong đó, “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” được coi là chương trình ưu đãi có quy mô và giá trị quà tặng lớn nhất trong những năm gần đây của thương hiệu này. Thông qua những món quà đầy ắp giá trị cả về vật chất và tinh thần, CumarGold New muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng nhãn hàng suốt thời gian vừa qua.

Chương trình “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999” nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật 10 tuổi của nhãn hàng CumarGold New. Với tổng giá trị lên tới gần 300 triệu đồng, chương trình có cơ cấu giải thưởng như sau:

3 giải đặc biệt: mỗi giải 3 chỉ vàng 9999.9 giải nhất: mỗi giải 1 chỉ vàng 9999.18 giải ba: mỗi giải 0,5 chỉ vàng 9999.27 giải ba: mỗi giải 1 tháng sử dụng CumarGold New.150 giải khuyến khích: mỗi giải 1 hộp CumarGold New.Các bước để tham gia chương trình:

Bước 1: Cào lớp phủ bạc trên tem tích điểm để lấy MÃ SỐ (gồm 13 chữ số) trên nắp hộp sản phẩm.

Bước 2: Gửi mã số dự thưởng

Cách 1: Nhắn tin CVI_MÃ SỐ và gửi tới số 8099 (cước phí 1.000 đồng/tin nhắn)

Cách 2: Điền mã số trực tiếp tại: http://tichdiem.cumargold.vn/#tich-diem

Bước 3: Kiểm tra tin nhắn/thông báo xác nhận mã dự thưởng trên điện thoại/website (trường hợp sau 24h khách hàng chưa nhận được xác nhận, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 – 1796 để được hỗ trợ).

Bước 4: Theo dõi kết quả trên Livestream tại Fanpage: CumarGold New (tích xanh) và kênh Youtube: CumarGold – Giải pháp cho viêm loét dạ dày vào lúc 15h ngày 6/7; 6/9; 6/11/2023.

Lưu ý: Ngoài giải thưởng của chương trình “Mua CumarGold New - Trúng vàng 9999”, khi tích đủ 8 mã số (tương đương với 8 điểm) bạn sẽ nhận ngay một hộp CumarGold New (miễn phí – giao hàng tận nhà).

Việc quay số sẽ được thực hiện tự động thông qua phần mềm quay số ngẫu nhiên từ kết quả dự thưởng của khách hàng tham gia tích điểm.

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại: https://cumargold.vn/tin-tuc/ban-tin-cumargold/sinh-nhat-10-nam-cumargold-new-nhan-ngay-co-hoi-trung-vang-9999.html Sản phẩm có bán tại 10.000 nhà thuốc toàn quốc. Truy cập website cumargold.vn để tìm điểm bán gần bạn nhất. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1796.

Bảo Anh