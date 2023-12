(VTC News) -

Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Vitamin C và flavonoid trong bưởi là các chất chống oxy hóa, loại trừ các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Các enzyme tự nhiên và chất xơ trong bưởi giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày và có thể cải thiện chứng táo bón.

Vì thế, bưởi là loại trái cây được nhiều người ưa chuộng, thị trường cũng có rất nhiều loại bưởi được bán. Tuy nhiên, chọn bưởi sao cho ngon, mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn... là điều không phải ai cũng rành.

Mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn?

Theo Sohu, hình dáng quả bưởi chủ yếu phụ thuộc vào giống và môi trường sinh trưởng của nó. Nhìn chung, có sự khác biệt khá rõ ràng về hương vị và giá trị dinh dưỡng giữa quả bưởi nhọn và quả bưởi tròn.

Theo kinh nghiệm của những người trồng bưởi lâu năm thì quả bưởi có đầu nhọn thường nhiều nước, vị ngọt và nhiều cùi hơn, còn quả bưởi tròn có thể có vị kém hơn một chút và ít cùi hơn. Nguyên nhân là do trong quá trình sinh trưởng, bưởi có đầu nhọn tích tụ nhiều đường hơn do tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên có vị ngọt. Bưởi đầu tròn nhận được ít ánh sáng mặt trời hơn và tích tụ đường tương đối ít hơn nên có vị chua hơn.

Tất nhiên, điều này không phải là tuyệt đối, nó còn phụ thuộc vào giống bưởi và môi trường trồng trọt.

Mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn? Điều này tùy thuộc sở thích của bạn về hương vị. Nhìn chung bưởi nhọn ngọt và ít vị chua hơn. (Ảnh: Sohu)

Ngoài sự khác biệt về hương vị, bưởi nhọn và bưởi tròn cũng có những công dụng khác nhau. Do có hàm lượng đường cao nên bưởi nhọn thích hợp hơn để ăn trực tiếp hoặc làm nước ép, mứt và các món tráng miệng khác. Còn bưởi tròn tuy có vị chua nhưng độ chua vừa phải, rất thích hợp để pha trà hoặc nấu ăn. Tất nhiên, những người thích vị chua sẽ rất thích thú được ăn trực tiếp những múi bưởi từ loại quả tròn.

Tóm lại, chuyện mua bưởi nên chọn quả nhọn hay quả tròn tùy thuộc vào nhu cầu, sở thích của bạn. Nếu bạn thích bưởi ngọt thì có thể chọn bưởi nhọn, nếu thích bưởi chua hơn thì chọn bưởi tròn.

Cách chọn bưởi ngon

Ngoài sự khác biệt về hình dáng, chúng ta cũng có thể chọn được những quả bưởi ngon, mọng nước, không bị đắng hay khô, bạn cần chọn quả bưởi có các đặc điểm sau:

Vỏ ngoài tươi sáng

Khi chọn bưởi tươi, bạn có thể xét đến hình thức bên ngoài. Quả bưởi tươi thì vỏ ngoài phải có màu sắc tươi sáng và không có vết thâm, đốm đen hoặc bề mặt không bằng phẳng. Vỏ phải mịn, không có vết nứt rõ ràng.

Chọn quả bưởi có vỏ ngoài tươi sáng cũng là một trong những cách chọn bưởi ngon (Ảnh: inf.news)

Cầm nặng tay

Khi mua bưởi, bạn nên chọn quả nặng thay vì quả nhẹ. Cầm 2 quả bưởi có kích thước và hình dạng tương tự nhau lên tay để so sánh trọng lượng nếu không có sẵn cân. Quả bưởi chín, ngon, mọng nước thường nặng hơn do chứa nhiều nước hơn. Còn quả bưởi nhẹ hơn thường do vỏ dày, múi ít nước, mùi vị sẽ kém ngon.

Quả bưởi không bị mềm

Nhẹ nhàng chạm vào vỏ bưởi, trong trường hợp bình thường, bạn sẽ cảm thấy vỏ bưởi mịn màng và đàn hồi, có độ cứng vừa phải. Nên tránh những quả quá mềm, chạm vào vỏ có cảm giác lỏng lẻo, hoặc quả quá cứng.

Mặc dù sở thích cá nhân có khác nhau nhưng nhìn chung, khi chọn bưởi, bạn không nên chọn bưởi chín quá.

Có mùi thơm

Bạn có thể chọn bưởi dựa vào mùi của nó. Bưởi chín sẽ có mùi thơm đặc trưng tỏa ra. Nếu quả bưởi bạn cầm có mùi bất thường hoặc khó chịu, đó có thể là dấu hiệu nó đã bị thối.

Cách bảo quản bưởi đã gọt

Bưởi dễ mất độ ẩm sau khi gọt, do đó bạn cần bảo quản đúng cách nếu không thể ăn hết ngay. Để giữ được độ tươi ngon của bưởi, có hai phương pháp bảo quản phổ biến:

- Trải màng bọc thực phẩm lên bàn, đặt cùi bưởi đã gọt vỏ lên trên, bọc bưởi thật chặt rồi đem bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Phương pháp này có thể giúp bưởi không bị mất độ ẩm một cách hiệu quả và giữ được độ tươi trong vài ngày.

- Cho bưởi vào hộp kín rồi bảo quản trong tủ lạnh. Phương pháp này cũng có thể ngăn ngừa mất độ ẩm một cách hiệu quả và giúp bảo quản bưởi được lâu hơn.